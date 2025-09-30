Την 1η Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες του το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση έρχεται την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, με το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα, που διοργανώνουν η ΕΣΑΠΕ και η GAMA Global Hellas–Cyprus, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς).

Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες για ένα συνέδριο που αναμένεται να αποτελέσει κορυφαία στιγμή για τον κλάδο.

- Advertisement -

Το φετινό συνέδριο έχει θέμα «The New Era of Leadership» και θα διεξαχθεί διά ζώσης, από τις 11:00 έως τις 17:40, δίνοντας έμφαση στη γνώση, στη διαδραστικότητα και στη δικτύωση. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν απονομές βραβείων παγκόσμιου επιπέδου της GAMA Global, σε επαγγελματίες που διακρίθηκαν διεθνώς για την κορυφαία παραγωγικότητά τους.

Στο βήμα θα ανέβουν διακεκριμένοι ομιλητές από την παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία: η Bonnie Godsman, President & CEO της GAMA Global, ο Ed Deutschlander, CEO της North Star Resource Group με εισήγηση «Four Decades of Wisdom and Best Practices», ο Κωνσταντίνος Κίντζιος με την ομιλία «Character eats talent for breakfast», ο Παραολυμπιονίκης Στέλιος Μαλακόπουλος με το θέμα «A second chance» και ο Θοδωρής Σπηλιώτης με την ξεχωριστή παρουσίαση «Ο Καραγκιόζης CEO».

- Advertisement -

Παράλληλα, θα διεξαχθούν πάνελ στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών και συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων για τις προκλήσεις και τα χαρακτηριστικά της νέας ηγεσίας στην ασφαλιστική αγορά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ξεκινά με προσέλευση στις 10:30, επίσημη έναρξη στις 11:00 από τη Φανή Θεοφανίδου, χαιρετισμούς επισήμων και Gold Χορηγών, καθώς και την τοποθέτηση της Bonnie Godsman. Στη συνέχεια ακολουθούν βραβεύσεις συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων, οι ομιλίες των Ed Deutschlander, Κωνσταντίνου Κίντζιου, Στέλιου Μαλακόπουλου και Θοδωρή Σπηλιώτη, δύο μεγάλα πάνελ συζήτησης, ενώ το συνέδριο θα ολοκληρωθεί στις 17:40 με την αλλαγή Προεδρίας της GAMA Global Hellas–Cyprus.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Gold Sponsors είναι οι ERB Cyprialife, Eurolife FFH και NN Hellas, Silver Sponsors οι Interamerican και Εθνική Ασφαλιστική, ενώ Bronze Sponsors οι Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd και ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΣΑΠΕ (www.esape.gr) και τη GAMA Global Hellas–Cyprus (www.gamahellas.com), καθώς και μέσω της κας Ρούλας Τσεκουρλούκη στα τηλέφωνα 210 9242707 και 210 9221573 ή στο email info@esape.gr.