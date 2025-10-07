Θετική η εικόνα των ασθενών για το ΕΣΥ – Εξαίρεση η καθαριότητα των θαλάμων και η σίτιση

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αξιολόγησης 111 νοσοκομείων και 631 κλινικών του ΕΣΥ, ενώ τέθηκε σε λειτουργία το νέο ενιαίο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού με γιατρούς. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ισχυρά σημεία του ΕΣΥ αλλά και πεδία βελτίωσης, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία διοίκησης και διαφάνειας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης νοσοκομείων και κλινικών

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τις 14 Ιουλίου έως τις 3 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 14.885 πολιτών άνω των 18 ετών, εξαιρουμένων των παιδιατρικών, ογκολογικών και ψυχιατρικών νοσοκομείων. Το 31% των ερωτηματολογίων προήλθε από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και η χαμηλότερη συμμετοχή να καταγράφεται στην Κρήτη. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε εργαλεία PREMs, που καταγράφουν την εμπειρία των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο σταθμισμένος μέσος όρος ικανοποίησης διαμορφώθηκε στο 4,04 με άριστα το 5.

Υψηλή εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό

Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης, 92%, αφορά την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού και του εξοπλισμού, ενώ ακολουθεί η παροχή οδηγιών πριν το εξιτήριο. Οι ασθενείς εκφράζουν εμπιστοσύνη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ωστόσο εντοπίζονται κενά στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην επάρκεια νοσηλευτών και στην ποιότητα της σίτισης, με μόλις 48% θετικές απαντήσεις ( 31% Αττική, 15% δυτική Ελλάδα, 9% Πειραιώς, 6% Κρήτη).



Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και συγκρίσεις

Οι υψηλότεροι μέσοι όροι ικανοποίησης εντοπίζονται στην 3η και 1η ΥΠΕ, ενώ χαμηλότεροι καταγράφονται στην 5η και 4η. Συγκριτικά, οι καρδιολογικές, χειρουργικές και παθολογικές κλινικές της Αττικής εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης. Άξιο αναφοράς ότι σε σύγκριση ανάμεσα των κλινικών των ίδιων των νοσοκομείων μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι καρδιολογικές και χειρουργικές κλινικές σε σχέση με τις παθολογικές κλινικές.

