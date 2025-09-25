«The New Era of Leadership»: Το 12ο Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα, με χορηγό επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Ένα εκπαιδευτικό συνέδριο που αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης διοργανώνουν η ΕΣΑΠΕ και η GAMA Hellas – Cyprus. Πρόκειται για το 12ο Συνέδριο – Ημερίδα της GAMA στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, με χορηγό επικοινωνίας το INSURANCE WORLD.

Το συνέδριο «The New Era of Leadership» φέρνει στην Ελλάδα ομιλητές διεθνούς κύρους, οι οποίοι θα μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση για την ανάπτυξη ηγεσίας και δεξιοτήτων στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα απονεμηθούν τα παγκόσμια βραβεία της GAMA Global σε επαγγελματίες με κορυφαία παραγωγικότητα.

- Advertisement -

Οι βασικοί ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

Bonnie Godsman , President & CEO της GAMA Global, η οποία θα παρουσιάσει διεθνείς πρακτικές και τάσεις στην ηγεσία.

, President & CEO της GAMA Global, η οποία θα παρουσιάσει διεθνείς πρακτικές και τάσεις στην ηγεσία. Ed Deutschlander , CEO της North Star Resource Group , που με πολυετή εμπειρία θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές της ομάδας του στο πλαίσιο της ομιλίας «Four Decades of Wisdom and Best Practices».

, CEO της , που με πολυετή εμπειρία θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές της ομάδας του στο πλαίσιο της ομιλίας «Four Decades of Wisdom and Best Practices». Κωνσταντίνος Κίντζιος , Business Mentor και Leadership Coach, που θα εστιάσει σε νέες γενιές και σύγχρονες πρακτικές Management στην Ελλάδα μέσα από έναν επιδραστικό και άμεσο διάλογο.

, Business Mentor και Leadership Coach, που θα εστιάσει σε νέες γενιές και σύγχρονες πρακτικές Management στην Ελλάδα μέσα από έναν επιδραστικό και άμεσο διάλογο. Στέλιος Μαλακόπουλος , Παραολυμπιονίκης και Executive Coach, ο οποίος θα μιλήσει για τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας με θέμα «A second chance».

, Παραολυμπιονίκης και Executive Coach, ο οποίος θα μιλήσει για τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας με θέμα «A second chance». Θοδωρής Σπηλιώτης, Author και Founder της Athonian Management, που με διασκεδαστικό αλλά ουσιαστικό τρόπο θα παρουσιάσει τον «Καραγκιόζη CEO», αναλύοντας πρακτικές Management μέσα από τα χρόνια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης Πάνελ Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Πάνελ Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, προσφέροντας πρακτική ανάλυση και συζήτηση για τις σύγχρονες προκλήσεις και την ηγεσία στον κλάδο.

- Advertisement -

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, καθώς η συναναστροφή και η δικτύωση θεωρούνται βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς, στοιχεία στα οποία η ΕΣΑΠΕ και η GAMA Hellas – Cyprus δίνουν ιδιαίτερη έμφαση.

Το συνέδριο υποστηρίζεται από κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες:

GOLD SPONSORS: ERB CYPRIALIFE , Eurolife , EUROLIFE FFH , NN Hellas

, , , SILVER SPONSORS: INTERAMERICAN , ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική

, BRONZE SPONSORS: Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd, ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ρούλα Τσεκουρλούκη, διοικητική υποστήριξη ΕΣΑΠΕ & GAMA Hellas – Cyprus, στα τηλέφωνα 2109242707 & 2109221573 ή μέσω e-mail: info@esape.gr.