Ταξίδι επιβράβευσης και αναγνώρισης στο Πεκίνο για το δίκτυο συνεργατών της Groupama Ασφαλιστικής

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή δέσμευση και τις υψηλές επιδόσεις του Δικτύου Αποκλειστικής της Συνεργασίας, η Groupama Ασφαλιστική πραγματοποίησε ένα μοναδικό ταξίδι επιβράβευσης στην πρωτεύουσα της Κίνας, από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο CEO της εταιρείας Hassène Feki και ο Chief Commercial Officer Βαγγέλης Οικονομόπουλος συνόδεψαν τα 68 άτομα, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, που ταξίδεψαν στο μακρινό Πεκίνο αποκομίζοντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δυναμικής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν κορυφαία μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την Απαγορευμένη Πόλη, το Σινικό Τείχος, τον Ναό του Ουρανού, την Πλατεία Τιεν Αν Μεν και το Θερινό Ανάκτορο, γνωρίζοντας από κοντά τη μεγαλοπρέπεια της κινεζικής ιστορίας. Παράλληλα, περιηγήθηκαν στις παραδοσιακές γειτονιές Χουτόνγκ, στην ιστορική Qianmen Street και στις αγορές Wangfujing και Silk Market, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και τη σύγχρονη όψη της πόλης, μέσα από την πολυσύχναστη περιοχή Sanlitun και το καλλιτεχνικό 798 Art Zone.

Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με γαστρονομικές εμπειρίες που ανέδειξαν τον πλούτο της τοπικής κουζίνας, δίνοντας στους συνεργάτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις και να απολαύσουν τη ζωντανή ατμόσφαιρα της κινεζικής πρωτεύουσας.

Πέρα όμως από τις πολιτιστικές εμπειρίες, το ταξίδι αποτέλεσε ουσιαστική ευκαιρία για περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ στελεχών και συνεργατών, αναδεικνύοντας παράλληλα το όραμα της Groupama Ασφαλιστικής να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και να επενδύει στην ανθρώπινη διάσταση της επιχειρηματικής της στρατηγικής.