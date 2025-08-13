back to top
Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του ΕΣΥ – Τα ελάχιστα όρια για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Newsroom 3

Υγεία

Μήνες τώρα αναμέναμε τη ρύθμιση, με την οποία ιδιώτες γιατροί θα μπορούσαν π.χ. να χειρουργήσουν σε δημόσιο νοσοκομείο. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, η κυβέρνηση παρουσίασε τη σχετική απόφαση, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας ιδιωτών ιατρών και ΕΣΥ.

Θυμίζουμε ότι πέρσι ενεργοποιήθηκε η υπουργική απόφαση της πρώην υφυπουργού Υγείας Μ. Γκάγκα, που προέβλεπε τη δυνατότητα γιατρών του ΕΣΥ να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λοιπόν γίνεται το αντίστροφο, όπως είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συνεργασίας διατηρούν όλοι οι ιατροί οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Οι ιατροί δύνανται να συμβάλλονται με νοσοκομεία/φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας σε συνέχεια εγκριτικής απόφασης του Διοικητή ή Προέδρου του νοσοκομείου επί αιτήσεως για συνεργασία που υποβάλουν οι ιατροί.

Οι συνεργαζόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν και είναι ατομικά υπεύθυνοι, με την σύμβαση συνεργασίας που θα συναφθεί, για την αποζημίωση του Νοσοκομείου/φορέα για τη χρήση των υποδομών, του εξοπλισμού και των πάσης φύσεως δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν.

Οι συνεργαζόμενοι ιατροί υποχρεούνται να έχουν συνάψει επ’ ονόματί τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα για αστική επαγγελματική ευθύνη με ελάχιστο όριο αποζημίωσης: α) 100.000 € ανά ζημιογόνο περιστατικό και β) 1.000.000 € στο ετήσιο σύνολο.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

