Συνεργασία IBM και Anthropic για ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού με έμφαση σε ασφάλεια και διακυβέρνηση

Η IBM (NYSE: IBM) και η Anthropic ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης κατάλληλης για επιχειρησιακή χρήση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Claude -ένα από τα πιο ισχυρά Large Language Models (LLMs) παγκοσμίως- θα ενσωματωθεί στο λογισμικό της IBM, προσφέροντας μετρήσιμα οφέλη στην παραγωγικότητα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν εγγενώς η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και ο έλεγχος κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού.

Μέσω της συνεργασίας, το Claude θα ενσωματωθεί σε επιλεγμένα λογισμικά της IBM, ξεκινώντας από το νέο, AI-first ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) της εταιρείας. Το συγκεκριμένο IDE έχει σχεδιαστεί με προηγμένες δυνατότητες αυτόματης δημιουργίας εργασιών, εξειδικευμένες για τον κύκλο ζωής ανάπτυξης επιχειρησιακού λογισμικού (SDLC), συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού εφαρμογών.

Το νέο IDE είναι διαθέσιμο σε δοκιμαστική έκδοση σε επιλεγμένους πελάτες της IBM. Στο πλαίσιο της εσωτερικής χρήσης, περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι της IBM το έχουν ήδη δοκιμάσει, αναφέροντας κατά μέσο όρο αύξηση παραγωγικότητας της τάξεως του 45%. Η βελτίωση αυτή μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του κώδικα ή στα πρότυπα ασφαλείας.

Καθώς οι οργανισμοί περνούν από τον πειραματισμό με την τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγική εφαρμογή της, αναζητούν λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις υπάρχουσες επιχειρησιακές υποδομές και πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της πληροφορικής. Η IBM προσφέρει αποδεδειγμένες δυνατότητες στον τομέα της επιχειρησιακής παροχής λογισμικού, της αρχιτεκτονικής hybrid cloud και της εξειδίκευσης σε regulated κλάδους, διασφαλίζοντας ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα στην πολυπλοκότητα των παγκόσμιων επιχειρησιακών αναγκών.

«Η IBM αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της επιχειρησιακής τεχνολογίας εδώ και δεκαετίες, γιατί γνωρίζουμε τι απαιτείται για την υλοποίηση λύσεων σε μεγάλη κλίμακα και σε περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας», δήλωσε ο Dinesh Nirmal, SVP, Software της IBM. «Η συνεργασία αυτή ενισχύει το χαρτοφυλάκιό μας με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία που οι πελάτες μας περιμένουν. Προσφέρουμε στις ομάδες ανάπτυξης AI που προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων — όχι πειραματικά εργαλεία που δημιουργούν νέους κινδύνους».

«Οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις οποίες μπορούν πραγματικά να εμπιστευτούν τον κώδικά τους, τα δεδομένα τους και τις καθημερινές τους λειτουργίες», δήλωσε ο Mike Krieger, Chief Product Officer της Anthropic. «Το Claude έχει εξελιχθεί στο AI πρώτης επιλογής για προγραμματιστές στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, χάρη στην προσήλωσή μας στην ασφάλεια και την αξιοπιστία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με την IBM, μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης σε ακόμη περισσότερες επιχειρησιακές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε ανοιχτά πρότυπα που θα καταστήσουν τους AI agents πραγματικά χρήσιμους σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα».

Αυτοματοποιώντας τον Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού

Με αξιοποίηση κορυφαίων μοντέλων γλώσσας (LLMs) όπως το Claude, το νέο IDE της IBM έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την παραγωγικότητα των προγραμματιστών. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Παραδείγματα βασικών περιπτώσεων χρήσης που μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να εκτελέσουν εργασίες σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνουν:

–         Εκσυγχρονισμός εφαρμογών at scale. Αυτοματοποιημένες αναβαθμίσεις συστημάτων, μεταφορές σε νεότερα frameworks και multi-step ανασχεδιασμός κώδικα ακόμη και σε μεγάλες βάσεις κώδικα.

–         Έξυπνη δημιουργία και αξιολόγηση κώδικα. Βοήθεια από AI που κατανοεί τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των επιχειρήσεων, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις κανονιστικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

–         Ολιστική ενορχήστρωση. Από την αρχική ανάπτυξη έως τη δοκιμή, την υλοποίηση και τη συντήρηση, το IDE αυτοματοποιεί εργασίες εκσυγχρονισμού, ελέγχου και διόρθωσης, διατηρώντας πάντα το context ανάμεσα στα sessions.

–         Ανάπτυξη με προτεραιότητα στην ασφάλεια (security-first). Ενσωμάτωση της ασφάλειας απευθείας στις ροές εργασίας, επιτρέποντας σαρώσεις ευπαθειών «shift-left», επιταχυνόμενη ενίσχυση FedRAMP και διευκόλυνση της κρυπτογραφικής μετεγκατάστασης με κβαντική ασφάλεια.

Οδηγός για επιχειρηματικούς Agents τεχνητής νοημοσύνης με διακομιστές MCP

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η IBM δημιούργησε και η Anthropic επαλήθευσε τον οδηγό «Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP» (Σχεδιασμός ασφαλών επιχειρηματικών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης με MCP). Πρόκειται για τον πρώτο οδηγό του είδους του που εστιάζει στον κύκλο ζωής ανάπτυξης Agents (ADLC), μια δομημένη προσέγγιση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση επιχειρηματικών AI agents. Καθώς οι οργανισμοί τυποποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με Agents για την προώθηση της αυτόνομης λήψης αποφάσεων και της έξυπνης αυτοματοποίησης, οι παραδοσιακές διαδικασίες IT πιθανότατα δεν θα είναι πλέον επαρκείς. Αυτή η νέα μεθοδολογία ADLC παρέχει στις επιχειρήσεις μια ειδικά σχεδιασμένη, έτοιμη για επιχειρήσεις προσέγγιση για τις απαιτήσεις ανάπτυξης, λειτουργίας και ασφάλειας των επιχειρηματικών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης

Πέρα από την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λογισμικού της, η IBM αξιοποιεί την ηγετική της θέση στην τεχνολογία για να προωθήσει ανοικτά πρότυπα στην υλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η IBM θα συνεισφέρει επιχειρησιακού επιπέδου τεχνογνωσία στην κοινότητα του Model Context Protocol (MCP), συμπεριλαμβανομένων οδηγών βέλτιστων πρακτικών, πρότυπων αρχιτεκτονικών και εργαλείων ανοικτού κώδικα, βασισμένων στην πολυετή εμπειρία της από την εφαρμογή AI σε χιλιάδες περιβάλλοντα πελατών.

Η IBM εξετάζει επίσης την ενσωμάτωση του Claude σε επιπλέον προϊόντα της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ενοποίησης. Μαζί, η IBM και η Anthropic διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρησιακής τεχνητής νοημοσύνης – ένα μέλλον που ενδυναμώνει τους προγραμματιστές, επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και την κοινωνία.

