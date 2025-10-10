back to top
Συμφωνία ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής και ΒΟC για την υιοθέτηση λογισμικού BPM

Newsroom 3

Cyber

Η BOC ΜΕΠΕ, μέλος κορυφαίου παγκοσμίως ομίλου εταιρειών στον χώρο των λύσεων Business Process Management (BPM), ανακοινώνει τη σύναψη τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, μία από τις μεγαλύτερες, πλέον ιστορικές, αξιόπιστες και καινοτόμες ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση του λογισμικού BPM (Adonis) της BOC από τη MINETTA για τη βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών. Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, η μείωση λειτουργικού κόστους, η ενσωμάτωση κρίσιμων και καινοτόμων δυνατοτήτων της ΤΝ στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας των ασφαλισμένων και συνεργατών της μέσω ταχύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Ο ομ. Καθηγητής στην έδρα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Δημήτρης Καραγιάννης, Πρόεδρος του Ομίλου της BOC, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την MINETTA Ασφαλιστική. Η επιλογή του λογισμικού μας από έναν τόσο σημαντικό οργανισμό αποτελεί αναγνώριση της αξίας και της αξιοπιστίας που προσφέρουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας».

Από την πλευρά της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, ο κ. Κώστας Μπερτσιάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., σημείωσε: «Η στρατηγική μας είναι να αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν πραγματική αξία στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Η συνεργασία μας με την BOC αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Με τη συμφωνία αυτή, η ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς».

Το μέλλον της εργασίας και η σχέση του με την ασφάλιση

Τα ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες πραγματικότητες, καλύπτοντας την επαγγελματική ευθύνη και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών
ΚΕΠ και gov.gr φέρνουν ταχύτητα και ακρίβεια στις άδειες οδήγησης – Σημαντικό για τις ασφαλιστικές

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων ωφελούν τις ασφαλιστικές εταιρείες πολλαπλά
Λιγότερα ατυχήματα στο μέλλον; Τι γίνεται με την ασφάλιση αυτοκινήτων

Η εικόνα ενός πολίτη να κουνά το χέρι του για να σταματήσει ένα ταξί είναι πλέον αρκετά σπάνια, καθώς πλατφόρμες όπως η Uber βοηθούν στην εύκολη και γρήγορη εξεύρεση ταξί με ένα «κλικ». Σύντομα ωστόσο, θα είναι πολύ σπάνιο
Παγκόσμια Διάκριση της Carglass Ελλάδος στο Best of Belron 2018

Ο τεχνικός Αλέξανδρος Καραγιάννης αναδείχθηκε 1ος στην αντικατάσταση πλαϊνού κρυστάλλου συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 15.000 τεχνικούς που απασχολεί συνολικά ο όμιλος
Ανασφάλιστα: Μια νίκη για την Πολιτεία, την κοινωνία αλλά και το ΕΕΑ!

H πολιτική βούληση, η θεσμική επιμονή και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να αλλάξουν τις πραγματικότητες που μας απειλούν για χρόνια
Δράσεις ενημέρωσης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στη Δ. Ελλάδα

Με την υποστήριξη του ομίλου AKTOR, άνθρωποι όλων των ηλικιών συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες που ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης
243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Η ΕΑΔΕ παρουσιάζει το νέο της λογότυπο και καμπάνια για την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Στόχος της καμπάνιας, να ενισχύσει τη θετική στάση του κοινού απέναντι στον επαγγελματία και στον θεσμό που η Ένωση εκπροσωπεί
