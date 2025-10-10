Συμφωνία ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής και ΒΟC για την υιοθέτηση λογισμικού BPM

Η BOC ΜΕΠΕ, μέλος κορυφαίου παγκοσμίως ομίλου εταιρειών στον χώρο των λύσεων Business Process Management (BPM), ανακοινώνει τη σύναψη τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, μία από τις μεγαλύτερες, πλέον ιστορικές, αξιόπιστες και καινοτόμες ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση του λογισμικού BPM (Adonis) της BOC από τη MINETTA για τη βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών. Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, η μείωση λειτουργικού κόστους, η ενσωμάτωση κρίσιμων και καινοτόμων δυνατοτήτων της ΤΝ στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας των ασφαλισμένων και συνεργατών της μέσω ταχύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.

- Advertisement -

Ο ομ. Καθηγητής στην έδρα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Δημήτρης Καραγιάννης, Πρόεδρος του Ομίλου της BOC, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την MINETTA Ασφαλιστική. Η επιλογή του λογισμικού μας από έναν τόσο σημαντικό οργανισμό αποτελεί αναγνώριση της αξίας και της αξιοπιστίας που προσφέρουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας».

Από την πλευρά της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, ο κ. Κώστας Μπερτσιάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., σημείωσε: «Η στρατηγική μας είναι να αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν πραγματική αξία στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Η συνεργασία μας με την BOC αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Με τη συμφωνία αυτή, η ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς».