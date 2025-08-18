back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Στον «αέρα» η καμπάνια της Υδρογείου Ασφαλιστικής: «Η ασφάλειά σου δεν περιμένει»

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με μήνυμα που δίνει έμφαση στην αμεσότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, η Υδρόγειος Ασφαλιστική υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους της ότι «ό,τι κι αν συμβεί» βρίσκεται κυριολεκτικά ένα τηλεφώνημα μακριά.

Η εταιρεία διαθέτει 24ωρες γραμμές εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας τους πελάτες της κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη της, είναι η άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη ανάγκη, είτε αφορά ζημιά σε όχημα, είτε περιστατικό υγείας, είτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη.

- Advertisement -

Υδρόγειος Ασφαλιστική, καμπάνια για γραμμές εξυπηρέτησης

«Η ασφάλειά σου δεν περιμένει» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την καμπάνια, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της εταιρείας στην αξιοπιστία και στην προσωπική εξυπηρέτηση. Με το σύνθημα «Ασφάλεια με ανθρώπινο πρόσωπο», η Υδρόγειος επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει διαχρονικά με τους ασφαλισμένους της.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Διακοπές: Βρείτε το σπίτι όπως το αφήνετε, με τις συμβουλές της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Για να απολαύσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι σημαντικό να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για την ασφάλεια του σπιτιού μας όσο θα λείπουμε
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΑΕΕ προωθεί την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για επαγγελματίες και ανοίγει ξανά τη συζήτηση!

Newsroom 3 -
Δείτε τη νέα καμπάνια της ένωσης για την επαγγελματική ασφάλιση
Διαβάστε περισσότερα

Υδρογειος Ασφαλιστική: Επενδύοντας στη διαπολιτισμική συνεργασία για την ελληνική αγορά

Newsroom 3 -
Εκπαιδεύοντας το δυναμικό της στην ενσυναίσθηση και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος ενισχύει την απόδοση σε διεθνές περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής με σημαντικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 3 -
Δείτε την πλούσια θεματολογία και διαβάστε το νέο τεύχος
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Στη μαύρη αγορά πωλούνται τα προσωπικά δεδομένα, οι χάκερς ζητούν εκατομμύρια λίτρα

Newsroom 4 -
Κάθε ψηφιακή συσκευή αποτελεί πιθανό σημείο εισόδου. Πολλές συσκευές στερούνται ισχυρής ασφάλειας αυξάνοντας τον κίνδυνο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Ζωής: Η προστασία που δεν πρέπει να αγνοούμε

Newsroom 3 -
ΤΑ στελέχη της FeelSafe Insurance σημειώνουν την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες και διαφανείς ασφαλιστικές λύσεις, που συνδυάζουν προστασία και αποταμίευση
Διαβάστε περισσότερα

Η Coface εγκρίνεται από το Lloyd’s για νέο συνδικάτο πιστωτικής ασφάλισης – Σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική αγορά

Newsroom 3 -
Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Lloyd’s ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς συνεργασίες
Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Newsroom 3 -
Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Για επίμονη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας και τουριστική κίνηση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Απόψεις

Στη μαύρη αγορά πωλούνται τα προσωπικά δεδομένα, οι χάκερς ζητούν εκατομμύρια λίτρα

Κάθε ψηφιακή συσκευή αποτελεί πιθανό σημείο εισόδου. Πολλές συσκευές στερούνται ισχυρής ασφάλειας αυξάνοντας τον κίνδυνο ...
Editorial

Ασφάλιση Ζωής: Η προστασία που δεν πρέπει να αγνοούμε

ΤΑ στελέχη της FeelSafe Insurance σημειώνουν την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες και διαφανείς ασφαλιστικές λύσεις, που συνδυάζουν προστασία και αποταμίευση
Επικαιρότητα

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες – Αυτόματη άντληση στοιχείων από 118 τράπεζες και οργανισμούς

Βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαδικασία, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης
Διεθνείς Ειδήσεις

Η Coface εγκρίνεται από το Lloyd’s για νέο συνδικάτο πιστωτικής ασφάλισης – Σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική αγορά

Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Lloyd’s ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς συνεργασίες
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.