Στον «αέρα» η καμπάνια της Υδρογείου Ασφαλιστικής: «Η ασφάλειά σου δεν περιμένει»

Με μήνυμα που δίνει έμφαση στην αμεσότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, η Υδρόγειος Ασφαλιστική υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους της ότι «ό,τι κι αν συμβεί» βρίσκεται κυριολεκτικά ένα τηλεφώνημα μακριά.

Η εταιρεία διαθέτει 24ωρες γραμμές εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας τους πελάτες της κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη της, είναι η άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη ανάγκη, είτε αφορά ζημιά σε όχημα, είτε περιστατικό υγείας, είτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη.

«Η ασφάλειά σου δεν περιμένει» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την καμπάνια, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της εταιρείας στην αξιοπιστία και στην προσωπική εξυπηρέτηση. Με το σύνθημα «Ασφάλεια με ανθρώπινο πρόσωπο», η Υδρόγειος επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει διαχρονικά με τους ασφαλισμένους της.