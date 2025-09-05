27.7 C
Σεμινάριο «Ηγεσία και Πωλήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» από την ΕΣΑΠΕ

Εκπαίδευση

Η ΕΣΑΠΕ, με τη στήριξη και την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ, συνεχίζει την πρωτοβουλία μετεκπαίδευσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εγκαινιάζοντας ένα νέο, καινοτόμο σεμινάριο με θέμα: «Ηγεσία & Πωλήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)».

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις, την Πέμπτη 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2025 (15:00 – 18:20), σε υβριδικό περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη ηγεσία και στις στρατηγικές πωλήσεων, εστιάζοντας σε:

  • νέες δεξιότητες ηγεσίας,
  • εργαλεία ανάλυσης δεδομένων,
  • στρατηγικές βελτίωσης του customer experience,
  • σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και διοίκησης πωλήσεων.

Εισηγητής θα είναι ο Δρ Δαμιανός Γιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Marketing και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Διοίκησης Πωλήσεων του Hellenic American University, με σημαντική εμπειρία σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΣΑΠΕ για συνεχή επιμόρφωση, ενίσχυση της αξιοπιστίας του κλάδου και αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

