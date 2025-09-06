ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Όλα είναι έτοιμα στο Περίπτερο 2, Stand 22 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία.

Τις λεπτομέρειες της παρουσίας επιμελήθηκαν προσωπικά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Κωστής Αλφιέρης, και ο Οικονομικός Επόπτης, κ. Νίκος Βαγιάννης. Το περίπτερο έχουν ήδη επισκεφθεί ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Στους επισκέπτες θα διανέμεται δωρεάν η περιοδική έκδοση του ΣΕΜΑ «Brokers’ Time» (τεύχος 80, Απρίλιος – Ιούνιος 2025), με κεντρικό αφιέρωμα στις τρομοκρατικές ενέργειες και τους πολιτικούς κινδύνους και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία. Ξεχωρίζει η συνέντευξη της κας Τερέζας Σκαρλάτου, Διευθύνουσας Συμβούλου της Allianz Trade στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν το ενημερωτικό έντυπο της ΕΑΔΕ, με τίτλο «Θέλεις να ασφαλιστείς; Ενημερώσου υπεύθυνα», που αποτυπώνει οπτικά τις οδηγίες που εκδόθηκαν τον Ιούλιο και υιοθετήθηκαν από τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης.

Ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο ΣΕΜΑ διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (12:00 – 15:00) ειδική εκδήλωση στην αίθουσα «Θεσσαλονίκη» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση στοχεύει στη γνωριμία και τον διάλογο με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας, την ενημέρωση για τη στρατηγική του Συνδέσμου και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα επίκαιρα ζητήματα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με τη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, ο ΣΕΜΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο των μεσιτών ως στρατηγικών συμβούλων για επιχειρήσεις και πολίτες, αλλά και ως ουσιαστικών συνδετικών κρίκων ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία, προβάλλοντας την αξία και τη σημασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.