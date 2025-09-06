back to top
24.3 C
Athens
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Όλα είναι έτοιμα στο Περίπτερο 2, Stand 22 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία.

- Advertisement -

Τις λεπτομέρειες της παρουσίας επιμελήθηκαν προσωπικά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Κωστής Αλφιέρης, και ο Οικονομικός Επόπτης, κ. Νίκος Βαγιάννης. Το περίπτερο έχουν ήδη επισκεφθεί ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Στους επισκέπτες θα διανέμεται δωρεάν η περιοδική έκδοση του ΣΕΜΑ «Brokers’ Time» (τεύχος 80, Απρίλιος – Ιούνιος 2025), με κεντρικό αφιέρωμα στις τρομοκρατικές ενέργειες και τους πολιτικούς κινδύνους και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία. Ξεχωρίζει η συνέντευξη της κας Τερέζας Σκαρλάτου, Διευθύνουσας Συμβούλου της Allianz Trade στην Ελλάδα.

- Advertisement -

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν το ενημερωτικό έντυπο της ΕΑΔΕ, με τίτλο «Θέλεις να ασφαλιστείς; Ενημερώσου υπεύθυνα», που αποτυπώνει οπτικά τις οδηγίες που εκδόθηκαν τον Ιούλιο και υιοθετήθηκαν από τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης.

Ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο ΣΕΜΑ διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (12:00 – 15:00) ειδική εκδήλωση στην αίθουσα «Θεσσαλονίκη» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση στοχεύει στη γνωριμία και τον διάλογο με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας, την ενημέρωση για τη στρατηγική του Συνδέσμου και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα επίκαιρα ζητήματα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με τη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, ο ΣΕΜΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο των μεσιτών ως στρατηγικών συμβούλων για επιχειρήσεις και πολίτες, αλλά και ως ουσιαστικών συνδετικών κρίκων ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία, προβάλλοντας την αξία και τη σημασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
Κ. Αλφιέρης: «Επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία»
Διαβάστε περισσότερα

Τ. Σκαρλάτου: Ο εμπορικός πόλεμος αναδιαμορφώνει τις αγορές – Η Ασφάλιση Πιστώσεων ως ασπίδα επιχειρηματικής ανθεκτικότητας

Newsroom 3 -
«Η Allianz Trade είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των Εγγυήσεων, της Είσπραξης Απαιτήσεων και του Πολιτικού Κινδύνου»
Διαβάστε περισσότερα

Η Allianz Trade αποκαλύπτει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στις διεθνείς αγορές

Newsroom 3 -
Η Allianz Trade φωτίζει με στοιχεία τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις και προτείνει εργαλεία προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Η Allianz Trade αποκαλύπτει κλειδιά για ασφαλή διείσδυση σε νέες αγορές

Newsroom 3 -
Η Allianz Trade παρουσιάζει το νέο ενημερωτικό ebook «Εξάγοντας σε νέες αγορές», σχεδιασμένο ειδικά για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Newsroom 3 -
Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
Διαβάστε περισσότερα

RVS2025: Mάθετε από σήμερα τι θα συζητηθεί στο αντασφαλιστικό ραντεβού του Μόντε Κάρλο

Newsroom 3 -
Το 67ο «Ραντεβού του Σεπτέμβρη» ξεκινά αύριο Σάββατο με υπερπροσφορά των κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε κινδύνους της αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ 2025: Τι περιμένει η ασφαλιστική αγορά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Newsroom 3 -
Αν και οι φοροελαφρύνσεις αξιολογούνται θετικά, οι παράγοντες της αγοράς ζητούν παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Εκδηλώσεις

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
Τα Νέα της Αγοράς

Η Plum εντοπίζει τα κενά στην αποταμίευση και στην οικονομική ετοιμότητα των Ελλήνων

Πάνω από τους μισούς Έλληνες ξεμένουν τακτικά από χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας - Δείτε τις διαφορές με βάση το φύλο, την περιοχή και άλλα χαρακτηριστικά
Κοινωνική Ασφάλιση

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Οκτωβρίου 2025

Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Πέμπτη 25/9 και ποιοι τη Δευτέρα 29/9
Διεθνείς Ειδήσεις

RVS2025: Mάθετε από σήμερα τι θα συζητηθεί στο αντασφαλιστικό ραντεβού του Μόντε Κάρλο

Το 67ο «Ραντεβού του Σεπτέμβρη» ξεκινά αύριο Σάββατο με υπερπροσφορά των κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε κινδύνους της αγοράς
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.