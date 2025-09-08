back to top
23.7 C
Athens
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα ανοιχτά των Στύρων Ευβοίας

Newsroom 3

Επικαιρότητα

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας στις 00:27 της Τρίτης, με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών να υπολογίζει το εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ.

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Αττική, στην Κορινθία και άλλες περιοχές, ωστόσο μέχρι και 2 ώρες μετά δεν είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι πρόκειται για ασεισμική περιοχή και ρήγμα που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς. Εκτίμησε επίσης ότι πιθανότατα θα υπάρξουν μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, της τάξεως των 4 και 4,5 Ρίχτερ.

