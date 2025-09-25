back to top
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Υγεία

Με στόχο την αναμόρφωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας θέτει από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας». Η πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις έως τις 8 Οκτωβρίου 2025.

Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναδιάρθρωση του ΕΣΥ

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Επίσης, θεσπίζεται διαδικασία υποβολής ετήσιων σχεδίων δράσης από τα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, ενισχύεται η διοικητική λειτουργία εποπτευόμενων φορέων όπως ο ΕΟΠΥΥ, το ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. και η ΕΚΑΠΥ.Ακόμη, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των ιδιωτικών κλινικών. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη λειτουργία των φαρμακείων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,καθώς και για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Φαρμακευτική δαπάνη και μηχανισμοί ελέγχου

Το σχέδιο νόμου εισάγει ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, εντάσσοντας φορείς όπως ο ΕΔΟΕΑΠ, το ΤΥΠΕΤ και ο ΛΥΜ-ΣΟΕΛ στα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, θεσπίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων με αρμοδιότητα την έκδοση γνωμοδοτήσεων για την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τους σχετικούς καταλόγους, ενώ προβλέπεται συμμετοχή συλλόγων ασθενών και επιστημονικών εταιρειών στη διαδικασία αξιολόγησης.

