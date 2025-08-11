back to top
Πυρκαγιές και στεγαστική κρίση: Η φωνή του Προέδρου του ΕΕΑ για ασφάλιση και φορολογία μετά τις καταστροφές

Στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (10/8/2025), ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανέδειξε με έμφαση τα σοβαρά κενά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η αγορά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης κατοικιών, που στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Ευρώπη. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάνω από το 80% των σπιτιών είναι ασφαλισμένα, στη χώρα μας μόλις το 17% των κατοικιών έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. «Αυτό αφήνει τους πυρόπληκτους σε μειονεκτική θέση και εκτεθειμένους απέναντι στις καταστροφές», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Εξήγησε πως η κρατική αποζημίωση αφορά μόνο κατοικίες με αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, διαφορετικά δεν καλύπτονται. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της αποζημίωσης προϋποθέτει την έκδοση επίσημου πορίσματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο αποτελεί τη βάση για την αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων αφορά και τα οχήματα, καθώς από την 1η Ιουνίου ισχύει η υποχρεωτική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών. Όσα οχήματα δεν διαθέτουν αυτή την ασφάλιση δεν μπορούν να λάβουν κρατική αποζημίωση.

Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. περιέγραψε την εκρηκτική αύξηση των ενοικίων που πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω της μεγάλης ανισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των δεκάδων χιλιάδων κλειστών ακινήτων, πολλά εκ των οποίων ανήκουν στο Δημόσιο και παραμένουν αναξιοποίητα για χρόνια, προτείνοντας την επιδότηση επισκευών και φορολογικά κίνητρα για την ενεργοποίησή τους.

Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη φορολογική μεταχείριση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να ανακουφιστούν από το δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος που επιβαρύνει δυσανάλογα τους πιο αδύναμους.

Τέλος, επανέλαβε την ανησυχία του για το υψηλό κόστος στέγης και ενέργειας, που απομυζά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και επισήμανε πως παρά την ανάσα που δίνει η τουριστική κίνηση, το αυξημένο κόστος μετακίνησης μειώνει τις δυνατότητες διακοπών των ελληνικών νοικοκυριών.

