Πρόσκληση συμμετοχής σε ερευνητική μελέτη Long COVID από το ΕΚΠΑ

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) απευθύνει πρόσκληση σε ασθενείς με Long COVID να συμμετάσχουν σε νέα ερευνητική δράση. Η μελέτη εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HERVCOV και στοχεύει στην ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με την παθογένεση της νόσου.

Σκοπός της μελέτης: Κατανόηση της παθογένειας της Long COVID

- Advertisement -

Η μελέτη φέρει τον τίτλο: «Μελέτη κλινικών, βιολογικών και γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με την παθογένεση της Μακράς COVID-19: μια υπομελέτη ασθενών-μαρτύρων».

Στόχος είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την παθοφυσιολογία της Long COVID και τη βαρύτητα της νόσησης κατά τη μεταλοιμώδη φάση, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο καθηγητής κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί σκέλος του προγράμματος HERVCOV.

- Advertisement -

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η μελέτη θα αρχίσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και θα περιλαμβάνει 50 εθελοντές με επίσημη διάγνωση Long COVID από εξειδικευμένο ιατρείο σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00 στα τηλέφωνα: 210 7462066 και 210 7462112.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr