Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Ανασφάλιστος

Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να αναπτυχθεί; Ναι, πιστεύει ο Ανασφάλιστος, αν και μόνο η αγορά περπατήσει πάνω στους δρόμους που της ανοίγονται. Όχι, αν παραμείνει ως έχει.

Τι είναι αυτός ο γρίφος, θα ρωτήσετε τον Ανασφάλιστο. Ο γρίφος αυτός έχει τρεις λύσεις.

Η μία λύση απευθύνεται στις ασφαλιστικές, οι οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να εκδώσουν νέα ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τις νέες νομοθεσίες, προσοχή: όχι φασόν.

Η δεύτερη λύση απευθύνεται και πάλι στις ασφαλιστικές. Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο εκπαίδευσης των πωλητών τους – της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η τρίτη λύση καίει και απευθύνεται στις ασφαλιστικές και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ο Ανασφάλιστος παρατηρεί ότι από όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές έχουν φύγει πολύ ικανά στελέχη που συνδέουν τις ασφαλιστικές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Αυτά τα στελέχη θα μπορούσαν να στηρίξουν τις πωλήσεις και να οδηγήσουν τους ασφαλιστές να περπατήσουν πάνω στους δρόμους για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Συνεχώς παράπονα

Ο Ανασφάλιστος συνεχώς ακούει παράπονα για την επικοινωνία που έχουν οι πελάτες των ασφαλιστικών με τα chatbots, για καθυστερήσεις απαντήσεων, για καθυστερήσεις στις εκδόσεις συμβολαίων.

Και αναρωτιέται, πού είναι εκείνα τα άλλοτε ικανά στελέχη για να καθοδηγήσουν την αγορά να αυξήσει τα μερίδιά της από τον νέο νόμο που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2025 για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, από τα ανασφάλιστα οχήματα, από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, από την ασφάλιση κατοικιών, που παραμένει εκθαμβωτικά σε πολύ χαμηλά ποσοστά; Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει ειδοποιητήρια στις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον νόμο. Ποιοι θα δουλέψουν για αυτό;

