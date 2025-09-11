ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) έδωσε το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), πλάι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τιμώντας τα 100 χρόνια ιστορίας του και τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τέσσερα από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΔ: ο πρόεδρος Ηλίας Τσολάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Μουντάκης, ο Β’ Γενικός Γραμματέας Γιώργος Νίκος και ο Β’ Ταμίας Νίκος Χατζηαποστολίδης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΔ επισκέφθηκαν περίπτερα από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών των Χανίων και της Θεσσαλονίκης, και αντάλλαξαν απόψεις με φορείς και συναδέλφους για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, τα επιμελητήρια και τα σωματεία διαμεσολαβητών.

Η ΠΟΑΔ υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς προάσπισης των συμφερόντων των μελών της και της μελέτης των προβλημάτων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ένταξη νέων συναδέλφων στους κόλπους των τοπικών σωματείων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ενότητα του κλάδου σε εθνικό επίπεδο.

Η παρουσία της ΠΟΑΔ στη ΔΕΘ αναδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή της για την υποστήριξη των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τη δημιουργία ενός δυναμικού και ενιαίου επαγγελματικού δικτύου σε όλη τη χώρα.