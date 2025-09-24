back to top
22.9 C
Athens
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Performance Technologies και NOVA-ICT αναλαμβάνουν το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κοινωνική Ασφάλιση

Η Performance Technologies ΑΕ ανακοίνωσε ότι, σε ένωση με τη NOVA-ICT ΑΕ, υπέγραψε σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ) για την υλοποίηση του έργου «Health Monitoring – Ενίσχυση της παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας», ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης.

- Advertisement -

Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Health Monitoring αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΜμΕ η επιδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και οι ψηφιακές λύσεις της Microsoft

Vaios Krokos -
Με εκδηλώσεις σε τέσσερις μεγάλες ελληνικές πόλεις, η Microsoft παρουσίασε σε 1.000 συνεργάτες της έναν «οδικό χάρτη» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκείμενου να αδράξουν την ευκαιρία που δημιουργεί το νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Διαβάστε περισσότερα

204% ROI μπορεί να αποδώσει το SAS Viya on Microsoft Azure

Vaios Krokos -
Η ανεξάρτητη μελέτη Total Economic Impact™ της Forrester αναδεικνύει τα δυνατά σημεία συνεργασίας SAS και Microsoft.
Διαβάστε περισσότερα

4 στις 5 τράπεζες που σχεδιάζουν ή μεταφέρουν ήδη τα mainframes τους στο cloud κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Vaios Krokos -
Η μετάβαση των mainframes στο cloud αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά η αντιμετώπιση των θεμάτων διατήρησης ταλέντου και λειτουργικής πολυπλοκότητας θα είναι καθοριστικής σημασίας.
Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες για το cloud-first χαρτοφυλάκιο της SAS

Vaios Krokos -
Αύξηση κατά 19% στα έσοδα cloud το 2021 και ιστορίες επιτυχίας σε μεγάλες εταιρείες διεθνώς.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού στο Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάζονται από την ασθένεια
Διαβάστε περισσότερα

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Newsroom 3 -
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Πέντε σωματεία εργαζομένων διαμορφώνουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων

Newsroom 3 -
Περιθώρια για ανασφάλιστη εργασία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και δύσκολες συνθήκες εργασίας εμφανίζει ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας: Διημερίδα για στοχευμένες δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση των νοσοκομείων

Newsroom 3 -
Η σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Τα Νέα της Αγοράς

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Εκδηλώσεις

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Διεθνείς Ειδήσεις

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Editorial

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.