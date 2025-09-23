back to top
26.4 C
Athens
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πέντε σωματεία εργαζομένων διαμορφώνουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Πέντε σωματεία εργαζομένων στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων της BRINKS HELLAS και της ESA Security Solutions, εντάσσονται πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 8.000 μέλη.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη συγκεντρωτική καταγραφή του συνολικού προσωπικού. Μεμονωμένες εταιρείες δημοσιοποιούν στοιχεία προσωπικού ή οικονομικά δεδομένα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ανασφάλιστη εργασία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και δύσκολες συνθήκες εργασίας.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Θ. Πελαγίδης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά»

Newsroom 3 -
Τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε ωστόσο ο υποδιοικητής της ΤτΕ μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά η καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία

Vaios Krokos -
Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των εργαζομένων με τον Φορέα για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (αδήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα

NPL Summit 2021: «NPL Market in Total Transformation»

Vaios Krokos -
Σημαντικές Κεντρικές Ομιλίες από την κα Elizabeth McCaul (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και τον κο Θεόδωρο Πελαγίδη (Τράπεζα της Ελλάδος) στην ατζέντα του NPL Summit 2021
Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο Συνέδριο στην Ελλάδα με θέμα “Cyber Insurance & Incident Response Conference”  

Newsroom 2 -
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διεξαχθεί την Τρίτη  5 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, το Cyber
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Newsroom 3 -
Στα 3,5 δισ. ευρώ το σύνολο της παραγωγής - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ανά κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Newsroom 3 -
Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα - Ποια εργαλεία προσφέρει στους ξενοδόχους
Διαβάστε περισσότερα

Θ. Πελαγίδης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά»

Newsroom 3 -
Τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε ωστόσο ο υποδιοικητής της ΤτΕ μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΕΛΟ: Στις 26/9 το 3rd Business & Accounting Conference

Newsroom 3 -
Με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Σύγχρονες Απαιτήσεις και Skills για την Ανάπτυξή τους»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Στα 3,5 δισ. ευρώ το σύνολο της παραγωγής - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ανά κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα - Ποια εργαλεία προσφέρει στους ξενοδόχους
Εκδηλώσεις

Η Euroins για άλλη μια χρονιά Μέγας Χορηγός του Kallithea Half Marathon

Η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον υγιή τρόπο ζωής, ενώνουν τις κοινότητες και αναδεικνύουν την ομορφιά της Αθήνας διεθνώς
Διεθνείς Ειδήσεις

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Υγεία

Υπουργείο Υγείας: Διημερίδα για στοχευμένες δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση των νοσοκομείων

Η σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.