ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 10η Τακτική και 5η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΑΝΟΡΜΟΣ, στο ξενοδοχείο «Electra Metropolis Athens».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι Εταίροι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για την πορεία του Συνεργατικού Σχήματος κατά το περασμένο έτος, να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο για τις στρατηγικές προτεραιότητες και να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά.

Τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης περιλάμβαναν:

1. Οικονομικός Απολογισμός και Εγκρίσεις
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2024, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

2. Διοικητικές Πράξεις και Απαλλαγές
Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και τα Μέλη απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη διαχείρισης.

3. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Επενδυτικές Κατευθύνσεις
Συζητήθηκαν εκτενώς οι στόχοι του νέου κύκλου λειτουργίας, με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, Κλήμης Δημαρχιάδης, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό, αναδεικνύοντας τη σημαντική άνοδο της εταιρείας κατά το τελευταίο έτος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία της ενεργής συμμετοχής των Εταίρων, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης του συνεταιριστικού δυναμικού.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Συνεταίρων. Προηγήθηκε επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, όπου τα Μέλη παρακολούθησαν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση, αφού περιηγήθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου και ξεναγήθηκαν στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής.

Μετά τις αρχαιρεσίες, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΑΝΟΡΜΟΣ συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Κλήμης Δημαρχιάδης
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Λάμπρου
  • Γενικός Διευθυντής: Φώτιος Πουλής
  • Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννης Καλαμπάκας
  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Πατεράκης.

