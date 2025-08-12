back to top
ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Νέα πρόσκληση προς τους επαγγελματίες του κλάδου

Newsroom 3

Διαμεσολάβηση

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο αστικός συνεταιρισμός ΠΑΝΟΡΜΟΣ απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στους ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές που αναζητούν μια αξιόπιστη και εναλλακτική επαγγελματική συνεργασία. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, το σχήμα στηρίζεται στην κουλτούρα της συνεργατικότητας και στο μοντέλο του clustering, απορρίπτοντας την κλασική λογική της «αρχής του ενός» και δίνοντας σε όλα τα μέλη ίσο λόγο και ρόλο.

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συνεργατών του, εκσυγχρονίζοντας τα γραφεία τους και ενισχύοντας την παρουσία τους στην αγορά μέσα από κορυφαίες υπηρεσίες digital marketing και τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Παράλληλα, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της οικονομίας κλίμακος και σκοπού, δημιουργώντας συνθήκες για αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και για την εξασφάλιση κερδοφόρας ανάπτυξης για όλους τους εταίρους.

Κάθε μέλος έχει πρόσβαση σε ένα πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών που περιλαμβάνει ηλεκτρονική, λογιστική και νομική κάλυψη, αλλά και επιπλέον εργαλεία που επιτρέπουν στον επαγγελματία να εστιάσει στην ανάπτυξη του πελατολογίου του και την επίτευξη των στόχων του.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, το κάλεσμα είναι ξανά ανοιχτό: προς κάθε επαγγελματία που θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμη της συλλογικότητας, να ενταχθεί σε ένα δίκτυο με αποδεδειγμένη αντοχή και να μοιραστεί τα οφέλη ενός σύγχρονου, πρωτοποριακού και καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στο «συνεταιρίζεσθαι».

Πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα panormosins.gr.

