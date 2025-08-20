back to top
30.2 C
Athens
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

P. Bracher, Norton Rose Fulbright: Η ασφάλιση D&O καλύπτει και το AI washing;

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Απόψεις

Το ολόενα σημαντικότερο ερώτημα για τις εταιρείες ασφάλισης ευθύνης διευθυντών και στελεχών διοίκησης θα είναι αν τα ασφαλιστήριά τους καλύπτουν όποιον προβαίνει σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί η εταιρεία του – φαινόμενο γνωστό και ως «AI washing».

Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του ο Patrick Bracher, διευθυντικό στέλεχος της δικηγορικής εταιρείας Norton Rose Fulbright, δίνοντας ως παράδειγμα τις κατηγορίες για ξέπλυμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης που απήγγειλε η Γενική Εισαγγελία της Νέας Υόρκης σε διευθυντή εταιρείας.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τη δικαστική αρχή, ο διευθυντής «παραπλάνησε τους επενδυτές εκμεταλλευόμενος την υπόσχεση και τη γοητεία της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει μια ψευδή αφήγηση περί καινοτομίας που ποτέ δεν υπήρξε. Αυτού του είδους η απάτη όχι απλώς καθιστά θύματα αθώους επενδυτές, αλλά και εκτρέπει κεφάλαια από νόμιμες νεοφυείς επιχειρήσεις, καθιστά τους επενδυτές επιφυλακτικούς απέναντι στις πραγματικές καινοτομίες και τελικά εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Οι διευθυντές και η εταιρεία ισχυρίστηκαν πως η εφαρμογή τους διέθετε ανύπαρκτες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούσε, καλύτερα απ’ ό,τι ο ανταγωνισμός, να ολοκληρώνει έξυπνα και γρήγορα συναλλαγές λιανικής σε όλους τους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου.

- Advertisement -

Φαίνεται, ωστόσο, πως ο ισχυρισμός για αυτόνομα ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές αγορές ήταν ψευδής: το ποσοστό αυτοματοποίησης που πρόσφερε η εφαρμογή ήταν ουσιαστικά 0% και η εταιρεία βασιζόταν κατά έναν μεγάλο βαθμό σε ομάδες εργαζομένων -κυρίως από το εξωτερικό- για τη μυστική επεξεργασία δήθεν αυτόματων συναλλαγών. Η εταιρεία συγκέντρωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια από πολλαπλούς επενδυτές, εν πολλοίς μέσω της παραπλάνησής τους ως προς την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από πλευράς της, και ως αποτέλεσμα ο διευθυντής κατηγορήθηκε για χρηματιστηριακή απάτη.

Εάν οι κατηγορίες της αμερικανικής Εισαγγελίας ευσταθούν, σημειώνει ο P. Bracher, πρόκειται σαφώς για περίπτωση απάτης που δεν θα καλυπτόταν από ένα συμβόλαιο D&O. Μπορεί ωστόσο να καλυφθεί η ευθύνη για ανακρίβειες και άλλες παραβιάσεις των εμπιστευτικών υποχρεώσεων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με τις εταιρικές AI ικανότητες που προβάλλονται κατά την προσέλκυση επενδυτών ή εργασιών.

Ο πειρασμός, με δεδομένη την ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να ισχυριστεί κανείς ότι η εταιρεία του προπορεύεται. Αυτό μπορεί να μην οφείλεται σε πρόθεση εξαπάτησης ή ανεντιμότητα, διευρινίζει ο P. Bracher, αλλά σε λανθασμένη αντίληψη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, σε υπερβολή ή αισιοδοξία. «Όπου υφίστανται ζημίες, η κάλυψη D&O μπορεί να φανεί χρήσιμη» καταλήγει, αφού το AI washing «δεν γίνεται πάντα σε θολωμένα νερά».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Allianz: Ο κλάδος ασφάλισης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών (D&Os) παραμένει ανταγωνιστικός

Newsroom -
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Directors & Officers “D&Os”) ενεργούν σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του 2024
Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Συγκοινωνίες: Διαγωνισμός για ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησης

Insurance World -
Έως τις 13 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η παραλαβή προσφορών
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων ευθύνης ανώτατων και ανώτερων στελεχών διοίκησης – D&O Liability

Insurance World -
Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω διαδικτύου - Έως τις 13 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων ευθύνης ανώτατων και ανώτερων στελεχών διοίκησης – D&O Liability

Insurance World -
Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω διαδικτύου - Έως τις 13 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Newsroom 3 -
Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Διαβάστε περισσότερα

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Newsroom 3 -
Η Groupama στηρίζει το Άλμα Ζωής και μας καλεί να αποδείξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Διαβάστε περισσότερα

Τα νούμερα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Newsroom 3 -
Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 6η εβδομάδα της δράσης ανά τη χώρα - Τι ισχύει μετά την αυστηροποίηση των ποινών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Υγεία

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Editorial

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Εκδηλώσεις

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Η Groupama στηρίζει το Άλμα Ζωής και μας καλεί να αποδείξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Επικαιρότητα

Τα νούμερα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 6η εβδομάδα της δράσης ανά τη χώρα - Τι ισχύει μετά την αυστηροποίηση των ποινών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.