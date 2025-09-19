back to top
Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Η τραγωδία της Irina Zaroutska μέσα σε συρμό του Μετρό τον περασμένο Αύγουστο δεν ήταν μόνο ένα έγκλημα που συγκλόνισε. Ήταν και μια σκληρή αποκάλυψη: η στιγμή που το γνωστό φαινόμενο του θεατή, το bystander effect, βγήκε από τα βιβλία ψυχολογίας και στάθηκε μπροστά μας, αδυσώπητο. Δεκάδες μάτια παρακολουθούσαν, κανένα χέρι δεν κινήθηκε. Η κοινωνία πάγωσε.

Το bystander effect περιγράφει εκείνη την αδράνεια που φωλιάζει όταν πολλοί μάρτυρες γίνονται θεατές. Ο καθένας πιστεύει ότι ο άλλος θα παρέμβει, ότι κάποιος θα αναλάβει δράση. Και τελικά, κανείς δεν το κάνει. Όμως κάθε φορά που σωπαίνουμε, κάθε φορά που μένουμε ακίνητοι μπροστά στην αδικία, χάνεται κάτι πιο βαθύ από μια ανθρώπινη ζωή: χάνεται η αξία που δίνουμε στη ζωή ως κοινωνία.

Απέναντι σε αυτή τη σιωπή, υπάρχει μια έννοια που μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα: η ευθύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως έμπρακτη στάση. Και εδώ η ασφαλιστική αγορά έχει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ την εμπορική της υπόσταση.

Η αστική ευθύνη δεν είναι ένα τυπικό πεδίο σε ένα συμβόλαιο. Είναι η θεσμική μορφή του «νοιάζομαι». Στην Ελλάδα, την αντιλαμβανόμαστε συνήθως μόνο όταν ο νόμος μάς υποχρεώνει – στα αυτοκίνητα, στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες. Όμως στην πραγματικότητα, δεν αφορά μόνο αποζημιώσεις και υποχρεώσεις. Αφορά την παραδοχή ότι κάθε πράξη μας, κάθε αμέλειά μας, έχει συνέπειες που βαραίνουν και τον διπλανό μας.

Αν η ελληνική ασφαλιστική αγορά θέλει να σταθεί στο ύψος της κοινωνικής της αποστολής, πρέπει να καλλιεργήσει ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης. Είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από τη σιωπή. Αν μάθουμε να την αναγνωρίζουμε, να την αναλαμβάνουμε και να τη μοιραζόμαστε, τότε η ασφάλιση μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από εργαλείο. Μπορεί να γίνει πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που δεν θα αφήνει κανέναν μόνο του όταν όλοι κοιτούν αλλού.

Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Newsroom 3 -
Προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η Apeiron συνεχίζει να εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο
RVS 2025 – Howden Re: Οι παρανοήσεις της ασφαλιστικής αγοράς

Newsroom 3 -
Οι (αντ)ασφαλιστές στο Μόντε Κάρλο συνδέουν την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης με βασικά θέματα της αγοράς αλλά και ορισμένες παρανοήσεις
Ψυχική οδύνη 3.097.560 ευρώ για τον θάνατο 26χρονης επιτόκου

Insurance World -
Ιατρικά λάθη ιατρών δημοσίων νοσοκομείων - Προϋποθέσεις ευθύνης Δημοσίου - Πότε ευθύνεται το Δημόσιο και πότε το ΝΠΔΔ (νοσοκομείο)
Σύμπραξη Interamerican-DAS με έμφαση στην αστική ευθύνη

Νίκος Σακελλαρίου -
Στόχευση των δύο εταιρειών είναι να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες καλύψεις με προσιτό κόστος
Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις και θετική ενέργεια
Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Newsroom 3 -
Ο Όμιλος ξεχώρισε στα φετινά ΒΙΤΕ Awards με καινοτόμες εφαρμογές και έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία πελατών και συνεργατών
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Newsroom 3 -
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις και θετική ενέργεια
ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Ο Όμιλος ξεχώρισε στα φετινά ΒΙΤΕ Awards με καινοτόμες εφαρμογές και έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία πελατών και συνεργατών
Γιατί οι hackers λατρεύουν τα cookies;

Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία και -το δελεαστικότερο όλων- αναγνωριστικά συνεδρίας
Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
