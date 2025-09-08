RVS2025 – Howden Re: Οι παρανοήσεις της ασφαλιστικής αγοράς

Της Έλενας Ερμείδου

Τρία είναι τα βασικά κύρια θέματα των συζητήσεων στο Ραντεβού του Μόντε Κάρλο RVS2025 σήμερα, όπως προανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο του το IW: τα τιμολόγια, οι όροι των ανανεώσεων, η εκτίμηση και διαφοροποίηση των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, οι (αντ)ασφαλιστές εισάγουν στις συζητήσεις τους την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης συνδέοντάς τη με τα κύρια θέματα της αγοράς, αλλά και απαριθμώντας ορισμένες παρανοήσεις που γίνονται.

Εξειδικεύοντας, η Howden Re τονίζει σε συζητήσεις που είχε με τους (αντ)ασφαλιστές: «καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σας κάνουν πιο αποτελεσματικούς στην εργασία σας, θα είστε σε θέση να βελτιωθείτε και από άποψη ταχύτητας και από άποψη underwriting». Η Howden Re παρομοίασε τη νυν άφιξη της τεχνητής νοημοσύνης με την άλλοτε άφιξη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των υπολογιστών.

«Όταν οι υπολογιστές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από δεκαετίες, κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς θα άλλαζαν τα πράγματα, αλλά ξέραμε ότι θα υπήρχαν αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση είναι το ίδιο» προσέθεσε, συμπληρώνοντας πως «αυτά τα εργαλεία θα γίνουν την σήμερον σαν τα κινητά μας, τα οποία μοιάζουν με προέκταση του εαυτού μας. Έτσι θα γίνουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η προέκτασή τους».

Για τη Howden Re , μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις της ασφαλιστικής αγοράς σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η ΤΝ σημαίνει απλώς γενετικά μοντέλα όπως το ChatGPT , και άλλα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια. Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούργιο.

Παρανόηση 1

Μια άλλη παρανόηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Κάποια μέρα, ίσως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αναφέρει η Howden Re, αλλά έχει να περάσει πολύς καιρός μέχρι τότε. Υπάρχει πάντα κάποιο ανθρώπινο στοιχείο που πρέπει να έρθει και να καθοδηγήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η ΤΝ, υποστηρίζει, μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πολύ πιο αποτελεσματικό.

Παρανόηση 2

Το χαρακτηριστικό της σύζευξης του ανθρωπίνου στοιχείου με την τεχνητή νοημοσύνη παρατηρείται σε εργαζόμενους που εισέρχονται στον κλάδο με νέες δεξιότητες. Αξιοσημείωτο, ότι πολλές από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης προέρχονται από δική τους εργασία.

Εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το CQ (Cat Quotient), δίνουν στους πελάτες μια άμεση εκτίμηση των καταστροφικών κινδύνων σε οποιαδήποτε τοποθεσία, κάτι το οποίο είναι κρίσιμο όταν οι (αντ)ασφαλιστές πρέπει να κάνουν underwriting και τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο.

Άλλοι άμεσοι τομείς της ασφάλισης που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι τα παραμετρικά προϊόντα, η αντιστοίχιση δεδομένων και η ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης, που είναι τεράστιο πρόβλημα για τον κλάδο.

Ταχύτητα, ακρίβεια και ανάλυση

Η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται «ένα συγκλονιστικά καλό εργαλείο», ιδιαίτερα για την ανάλυση συμβάσεων όπου η διατύπωση ποικίλλει. Τέλος, η Howden Re προσεγγίζει σύνθετα δεδομένα, αναλύοντας τα επίπεδα κερδοφορίας των επιχειρήσεων.