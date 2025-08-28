back to top
31.6 C
Athens
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Όταν ένα προϊόν σε βλάπτει: Πώς σε προστατεύει η νομική ασφάλιση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Νομική Προστασία

Αντηλιακά, καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια ή ακόμη και ρούχα: κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά πρέπει να πληροί συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου ένα ελαττωματικό ή επικίνδυνο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υγεία ή στην περιουσία του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή του προϊόντος, ωστόσο η διαδικασία μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, απαιτώντας αποδείξεις και νομική καθοδήγηση.

- Advertisement -

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική προστασία που προσφέρει η ARAG μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη του καταναλωτή, τον καθοδηγεί για τα δικαιώματά του και τον βοηθά να διεκδικήσει αποζημίωση χωρίς να αναλάβει μόνος του το βάρος της διαδικασίας.

- Advertisement -

Σε μια αγορά γεμάτη προϊόντα και επιλογές, η γνώση και η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελούν σημαντικό «δίχτυ ασφαλείας». Περισσότερες πληροφορίες για την κάλυψη και τη νομική υποστήριξη που προσφέρει η ARAG μπορείτε να βρείτε στο www.arag.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις

«Καμπανάκι» Γ. Χατζηθεοδοσίου για δασμούς, τουρισμό και εισοδήματα – Βίντεο

Newsroom 3 -
Για τις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, λόγω διεθνών εξελίξεων και εσωτερικών πιέσεων, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ακαδημία Καταναλωτή φιλοδοξεί να καλύψει σημαντικά κενά γνώσης στην ελληνική αγορά!

Newsroom 3 -
Πώς μπορεί να συμβάλει η πλατφόρμα στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος και στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Τσεκούρας στην κάμερα του I.W.: «Ποτάμι ευκαιριών ανεκμετάλλευτο η νομική προστασία»

Newsroom 3 -
Tο φετινό Insurance Conference ανέδειξε και ανέλυσε όλα όσα συμβαίνουν στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μέσα από διακεκριμένους ομιλητές, στελέχη και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητές: Πώς να… εξασφαλιστείς όταν ασφαλιστείς

Newsroom 3 -
Τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη διαφάνεια και την αξία της καθοδήγησης από πιστοποιημένους επαγγελματίες θέτει στο επίκεντρο η ΕΑΔΕ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Χιλιάδες ανενεργά ή ακυρωμένα ασφαλιστήρια στερούν την αναγκαία προστασία από τους πολίτες, ενώ αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τους διαμεσολαβητές
Διαβάστε περισσότερα

Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

Newsroom 3 -
«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια» τονίζει μεταξύ άλλων η Allianz, Main Event Sponsor της διοργάνωσης
Διαβάστε περισσότερα

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Newsroom 3 -
Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
Διαβάστε περισσότερα

Coface: «Flash News» για άμεση επιχειρηματική ενημέρωση

Newsroom 3 -
Με το «Flash News» η Coface ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς σημείου αναφοράς για την επιχειρηματική πληροφόρηση
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Χιλιάδες ανενεργά ή ακυρωμένα ασφαλιστήρια στερούν την αναγκαία προστασία από τους πολίτες, ενώ αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τους διαμεσολαβητές
Εκδηλώσεις

Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια» τονίζει μεταξύ άλλων η Allianz, Main Event Sponsor της διοργάνωσης
Επικαιρότητα

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κύρτσου για την υπόθεση Novartis

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Γιώργου Κύρτσου και Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis και συγκεκριμένα τους προστατευόμενους μάρτυρες
Εκπαίδευση

Υπουργείο Μεταφορών: Εξετάσεις για συμβούλους ασφαλούς οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. θα διενεργηθούν οι εξετάσεις του υπουργείου - Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Διεθνείς Ειδήσεις

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.