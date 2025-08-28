Όταν ένα προϊόν σε βλάπτει: Πώς σε προστατεύει η νομική ασφάλιση

Αντηλιακά, καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια ή ακόμη και ρούχα: κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά πρέπει να πληροί συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου ένα ελαττωματικό ή επικίνδυνο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υγεία ή στην περιουσία του καταναλωτή.
Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή του προϊόντος, ωστόσο η διαδικασία μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, απαιτώντας αποδείξεις και νομική καθοδήγηση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική προστασία που προσφέρει η ARAG μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη του καταναλωτή, τον καθοδηγεί για τα δικαιώματά του και τον βοηθά να διεκδικήσει αποζημίωση χωρίς να αναλάβει μόνος του το βάρος της διαδικασίας.
Σε μια αγορά γεμάτη προϊόντα και επιλογές, η γνώση και η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελούν σημαντικό «δίχτυ ασφαλείας». Περισσότερες πληροφορίες για την κάλυψη και τη νομική υποστήριξη που προσφέρει η ARAG μπορείτε να βρείτε στο www.arag.gr.