Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

Newsroom 3

Διεθνείς Ειδήσεις

Της Έλενας Ερμείδου

 

AON Reinsurance Solutions (AON), Guy Carpenter (Marsh) και Gallagher Re είναι οι τρεις πρώτοι σε έσοδα μεσίτες αντασφαλίσεων στον κόσμο για το 2024, ενώ οι τρεις πρώτοι μεσίτες ασφαλίσεων είναι οι Marsh McLennan, ΑΟΝ, Arthur JGallagher & Co.

Μεσίτες αντασφαλίσεων

Ανοδικά από το 2021 κινείται η AON Reinsurance Solutions, με τα συνολικά της έσοδα το 2024 να διαμορφώνονται στα 2,656 δισ. δολάρια από 2,481 το 2022 και 1,997 το 2021. Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων μεσιτών αντασφαλίσεων στον κόσμο κατέχει η Guy Carpenter με συνολικά έσοδα 2,544 δισ. από 2,432 δισ. το 2023 και 1,871 το 2021. Στην τρίτη θέση η Gallagher Re, με συνολικά έσοδα 1,285 δισ. δολάρια από 1,120 το 2023 και 900 εκατ. το 2021.

Στην τέταρτη θέση η Howden Re, με συνολικά έσοδα 689 εκατ. δολάρια το 2024 από 530 εκατ. το 2023 και 400 εκατ. το 2021. Από την πέμπτη μέχρι τη δέκατη θέση, οι BMS Re, Lockton Re, Acrisure Re, UIB, Miller και Holborn.

Μεσίτες ασφαλίσεων

Στην πρώτη θέση των μεγαλύτερων μεσιτών ασφαλίσεων στον κόσμο βρίσκεται η Marsh, με έσοδα το 2024 24,46 δισ. δολάρια, η ΑΟΝ στη δεύτερη με 15,7 δισ. και στην τρίτη η Gallagher με συνολικά έσοδα 11,3 δισ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων μεσιτών ασφαλίσεων στον κόσμο, την τέταρτη θέση κατέχει η Willis Towers Watson και την πέμπτη η HUB Int Limited. Στις υπόλοιπες πέντε θέσεις της κατάταξης, οι Acrisure LLC, Brown & Brown, Alliant Insurance Services και Lockton Companies.

