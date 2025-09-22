back to top
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: 10 πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Newsroom 3

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που αφορούν όχι μόνο στην ανάπτυξή τους, αλλά και στη διατήρηση της ίδιας τους της βιωσιμότητας. Η Coface, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της σωστής στρατηγικής στη διαχείριση απαιτήσεων, σημειώνοντας ότι το μέγεθος των ΜμΕ συχνά δεν αφήνει περιθώρια για λάθη ή αστοχίες.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αβεβαιότητες, όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι μεταβολές στη ζήτηση και οι πιέσεις στη ρευστότητα. Για τον λόγο αυτό, η Coface προτείνει δέκα στοχευμένες πρακτικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να θωρακίσουν τις δραστηριότητές τους απέναντι σε κινδύνους.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την προσεκτική αξιολόγηση της φερεγγυότητας πελατών
  • την οργάνωση ενός συστήματος έγκαιρης παρακολούθησης εισπράξεων
  • την ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης κινδύνων
  • καθώς και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και ασφαλιστικών προϊόντων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία.

«Στην Coface διαθέτουμε την τεχνογνωσία να στηρίξουμε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της», τονίζουν στελέχη της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έναν οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε τους 10 τρόπους για να ανακτήσετε τον έλεγχο των απαιτήσεών σας.

Υγεία

Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Διαμεσολάβηση

Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

«Με την ευχή όλων, η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας»
Εκδηλώσεις

Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δ. Μαύρος, MRB, θα παρουσιάσει την πρόσφατη σχετική έρευνα, ενώ ο Θ. Πελαγίδης, ΤτΕ, θα απαντήσει για θέματα οικονομίας
Υγεία

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο με χαμηλή έκφραση HER2 αλλάζουν τα δεδομένα για χιλιάδες γυναίκες
Στελέχη & Μετακινήσεις

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα εποχή σηματοδοτεί το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική «θωρακίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και δυναμικός φορέας στον ασφαλιστικό κλάδο»
