Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι αριθμοί της ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έρχονται να αποτυπώσουν αυτό που η αγορά περίμενε με ανησυχία: η παραγωγή στα ατομικά συμβόλαια ζωής υποχωρεί. Παρά το γεγονός ότι η συνολική παραγωγή ζωής και υγείας σημείωσε οριακή μείωση 1% σε σχέση με πέρυσι, η πτώση 3,4% στα ατομικά συμβόλαια αποκαλύπτει τις ακυρώσεις και την κάμψη της ζήτησης που ήδη είχαν διαφανεί από το 2024.

Αντίβαρο στη συνολική εικόνα αποτέλεσε η καλή πορεία των ομαδικών ασφαλίσεων, με αύξηση 7%, καθώς και η εκρηκτική άνοδος 52,5% στις αντασφαλιστικές αναλήψεις. Χάρη σε αυτούς τους δύο παράγοντες, ο συνολικός δείκτης συγκρατήθηκε, όμως το μήνυμα παραμένει σαφές: τα ατομικά προγράμματα βρίσκονται σε φάση πίεσης.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο. Οι ακυρώσεις συμβολαίων δείχνουν ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν αντέχουν τις δεσμεύσεις πολυετών καλύψεων, την ώρα που οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων προκαλούν πρόσθετη αβεβαιότητα. Το κλίμα αυτό αποτυπώνει μια κρίση εμπιστοσύνης, σε μια περίοδο που οι πολίτες θα έπρεπε να στρέφονται περισσότερο στην ασφάλιση ζωής για να θωρακίσουν την οικογένεια απέναντι σε κινδύνους.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι το στοίχημα δεν είναι μόνο να διατηρηθούν οι ομαδικές καλύψεις σε ανοδική πορεία, αλλά να ξανακερδηθεί ο μεμονωμένος ασφαλισμένος. Η ανάγκη για νέα προϊόντα, μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών και διαφάνεια στους όρους προβάλλει σήμερα πιο έντονη από ποτέ.

Οι φόβοι, λοιπόν, δεν ήταν αβάσιμοι. Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο. Η απάντηση των εταιρειών θα κρίνει αν το 2025 θα καταγραφεί ως μια χρονιά προσωρινής κάμψης ή ως το ξεκίνημα μιας πιο μόνιμης στροφής της αγοράς.