Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Με αφορμή την Ημέρα του Ασφαλιστή, που τιμάται στις 17 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στις 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την Ημέρα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Μια μέρα αφιερωμένη σε όλους εμάς που, με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας σιγουριά, προστασία και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ζωής και της δραστηριότητάς τους.

Η μέρα αυτή συμπίπτει με τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, αρετές που αποτελούν και θεμέλια του λειτουργήματός μας: σοφία στις συμβουλές μας, πίστη στον θεσμό της ασφάλισης, αγάπη για τον συνάνθρωπο και ελπίδα για ένα πιο ασφαλές μέλλον.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση, ώστε να συνεχίσουμε να τιμούμε το λειτούργημά μας και να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο αισιόδοξη.

Παράλληλα, καλούμε το κοινό να εμπιστεύεται τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του, τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό, προτείνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του.