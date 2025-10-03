back to top
Ο ΣΕΜΑ συγκέντρωσε την ασφαλιστική αγορά στην ετήσια εκδήλωσή του – Κ. Αλφιέρης: «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά»

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση πραγματοποιήθηκε η φετινή ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) στο Ble Pavillon. Τον χαιρετισμό άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ Κωστής Αλφιέρης, πλαισιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Τζον Κρόκερ, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Γαβρίλη, Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Βαγιάννη, Ταμία, Απόστολο Ζηκούλη, Στυλιανό Κροκιδά και Δημήτριο Σπανό, Τακτικά Μέλη.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Αλφιέρης τόνισε τη μοναδικότητα της εκδήλωσης, η οποία συγκεντρώνει όλους τους κρίσιμους παίκτες της ασφαλιστικής αγοράς: ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες, πράκτορες, επιμελητήρια, πραγματογνώμονες και εκπροσώπους του Τύπου. «Αυτή η συνύπαρξη αποδεικνύει ότι η αγορά μπορεί να λειτουργεί ενωμένη, με διάλογο και κοινό όραμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους χορηγούς της εκδήλωσης για τη συνεχή στήριξη και υπογράμμισε τα βήματα εξωστρέφειας του Συνδέσμου, όπως η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η συνάντηση με μεσίτες και πραγματογνώμονες της Βόρειας Ελλάδας, όπου παρουσιάστηκαν θέματα όπως η Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων και η Επαγγελματική Ευθύνη.

Σημαντικό έργο που προετοιμάζεται για το 2026 είναι το Brokers Academy, αποκλειστικά για μεσίτες, σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ, ενισχύοντας την εκπαίδευση και τη δικτύωση στον κλάδο.

Ο κ. Αλφιέρης έκανε ειδική αναφορά στον αείμνηστο Ιωάννη Μακρυμίχαλο, πρώτο Πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΜΑ, ενώ επισήμανε τη συνεχιζόμενη στήριξη στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, φέτος μέσω υποτροφιών, με τη συνδρομή των κ. Κωνσταντίνου Σουρίκα και Γιώργου Πρωτόπαπα.

Η φετινή εκδήλωση χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη συμμετοχή χορηγών και υποστηρικτών, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη αναγνώριση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του ΣΕΜΑ στην αγορά.

Η βραδιά αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για networking, ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη σχέσεων στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με το μήνυμα του Συνδέσμου να καθορίζει την κατεύθυνση: «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά».

Το Insurance World ήταν εκεί ως χορηγός επικοινωνίας και θα σας μεταφέρει ακόμα πιο αναλυτικό φωτορεπορτάζ…

