Ο ΠΣΑΣ συμμετείχε στο EEA Athens Run 2025

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) συμμετείχε με ενθουσιασμό στο EEA Athens Run 2025, προάγοντας την υγεία, την άθληση και τη συλλογική συμμετοχή.

Η εκδήλωση περιλάμβανε διαδρομές 3 και 6 χιλιομέτρων για ενήλικες, καθώς και 1 χιλιομέτρου για παιδιά, προσφέροντας μια πραγματική γιορτή άθλησης για μικρούς και μεγάλους. Στην ομάδα του ΠΣΑΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Λάμπρος Αποστολιώτης και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Κάρολος Μαρκουίζος, ο οποίος έτρεξε στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων.

Κατά την εκδήλωση, οι κύριοι Αποστολιώτης και Μαρκουίζος είχαν την ευκαιρία να συγχαρούν προσωπικά τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για την επιτυχημένη διοργάνωση και τη σημαντική προσφορά του στον θεσμό του EEA Athens Run.

