back to top
26.2 C
Athens
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της Ημέρας του Ασφαλιστή, στις 17 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία και τον συμβολισμό της ημέρας. Δεν πρόκειται για μια απλή επέτειο, αλλά για μια γιορτή δέκα ετών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και στήριξης.

Εκδήλωση Πάνορμος

- Advertisement -

Η κοινή πορεία του Συνεταιρισμού είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που πίστεψαν στην αξία της συλλογικότητας: ο Κωνσταντίνος Λάμπρου, ο Κωνσταντίνος Πατεράκης, ο Ιωάννης Καλαμπάκας, ο Βασίλειος Μουντάκης, ο Σίμος Δρούλιας, ο Δημήτρης Παπανάγης, η Αγγελική Φυλακτού, ο Ανδρέας Πλιτριάς, ο Σταύρος Τερζάκης, ο Φώτης Πούλης, ο Βαγγέλης Μπίρης και πολλοί ακόμη συνέβαλαν ώστε το εγχείρημα να εξελιχθεί σε θεσμό που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική διαμεσολάβηση.

Η διαδρομή αυτών των δέκα ετών αποδεικνύει πως η συνεργασία είναι δύναμη. Δέκα χρόνια δίπλα στον ασφαλισμένο, δέκα χρόνια προστασίας και στήριξης, δέκα χρόνια που έδειξαν ότι μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορεί να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στον χρόνο. Σήμερα ο Πάνορμος δεν γιορτάζει απλώς ένα ορόσημο, αλλά επαναβεβαιώνει το όραμά του για το μέλλον. Να συνεχίσει να προστατεύει, να υποστηρίζει και να εξελίσσεται μαζί με τα μέλη του και τους ασφαλισμένους, ακόμη πιο δυνατός και ακόμη πιο ενωμένος.

- Advertisement -

Με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, ο Συνεταιρισμός στέλνει το μήνυμα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Ο Πάνορμος κοιτάζει ψηλά και δηλώνει έτοιμος για τη νέα δεκαετία που ξεκινά.

 

Πηγή φωτογραφιών: Βασίλειος Μουντάκης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Newsroom 3 -
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση στο λειτούργημά τους
Διαβάστε περισσότερα

H ΕΑΔΕ για την «Ημέρα του Ασφαλιστή»: 4 Εγγυήσεις για τον Ασφαλισμένο

Newsroom 3 -
Για «αφορμή να υπενθυμίσουμε τη διαχρονική συμβολή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία» κάνει λόγο η Πρόεδρος Δ. Λύχρου
Διαβάστε περισσότερα

Η Ημέρα του Ασφαλιστή: «Χρόνια πολλά» στους επαγγελματίες του κλάδου!

Newsroom 3 -
Μια ημέρα που προσφέρεται για αναστοχασμό και αναγνώριση, για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ασφάλιση στη ζωή όλων μας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Newsroom 3 -
Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Διαβάστε περισσότερα

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Newsroom 3 -
Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Διαβάστε περισσότερα

Η VITAEL αναλαμβάνει την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Το έργο προβλέπει τη μετατροπή του κτιρίου σε σύγχρονο συγκρότημα γραφείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Εκδηλώσεις

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Θεσμικοί φορείς

Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση στο λειτούργημά τους
Κοινωνική Ασφάλιση

Ψηφιακή απάτη: Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για υποκλοπή στοιχείων μέσω παραπλανητικών emails

Πώς αναγνωρίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα - Οδηγίες προς ασφαλισμένους
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.