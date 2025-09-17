Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της Ημέρας του Ασφαλιστή, στις 17 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία και τον συμβολισμό της ημέρας. Δεν πρόκειται για μια απλή επέτειο, αλλά για μια γιορτή δέκα ετών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και στήριξης.

Η κοινή πορεία του Συνεταιρισμού είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που πίστεψαν στην αξία της συλλογικότητας: ο Κωνσταντίνος Λάμπρου, ο Κωνσταντίνος Πατεράκης, ο Ιωάννης Καλαμπάκας, ο Βασίλειος Μουντάκης, ο Σίμος Δρούλιας, ο Δημήτρης Παπανάγης, η Αγγελική Φυλακτού, ο Ανδρέας Πλιτριάς, ο Σταύρος Τερζάκης, ο Φώτης Πούλης, ο Βαγγέλης Μπίρης και πολλοί ακόμη συνέβαλαν ώστε το εγχείρημα να εξελιχθεί σε θεσμό που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική διαμεσολάβηση.

Η διαδρομή αυτών των δέκα ετών αποδεικνύει πως η συνεργασία είναι δύναμη. Δέκα χρόνια δίπλα στον ασφαλισμένο, δέκα χρόνια προστασίας και στήριξης, δέκα χρόνια που έδειξαν ότι μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορεί να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στον χρόνο. Σήμερα ο Πάνορμος δεν γιορτάζει απλώς ένα ορόσημο, αλλά επαναβεβαιώνει το όραμά του για το μέλλον. Να συνεχίσει να προστατεύει, να υποστηρίζει και να εξελίσσεται μαζί με τα μέλη του και τους ασφαλισμένους, ακόμη πιο δυνατός και ακόμη πιο ενωμένος.

Με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, ο Συνεταιρισμός στέλνει το μήνυμα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Ο Πάνορμος κοιτάζει ψηλά και δηλώνει έτοιμος για τη νέα δεκαετία που ξεκινά.

Πηγή φωτογραφιών: Βασίλειος Μουντάκης