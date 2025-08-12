back to top
Ντάνιελ: Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής, ξεκινά η τελική επιχορήγηση

Newsroom 3

Με εντατικούς ρυθμούς δηλώνει ότι συνεχίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες, για τις ζημιές στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο κ.λπ.

Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για την υπαγωγή δικαιούχων στο γενικό καθεστώς επιχορήγησης για τις ζημιές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, την 1η Αυγούστου 2025 για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β΄4300) και την 4η Αυγούστου 2025 για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β’ 4274). Συγκεκριμένα, περίπου 580 δικαιούχοι εντάχθηκαν στο καθεστώς επιχορήγησης, με εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης περίπου 1,75 εκατ. ευρώ και θα ακολουθήσει η αποστολή και η εξέταση των φακέλων δικαιολογητικών των δικαιούχων για την καταβολή της τελικής επιχορήγησης, μέσα από τη συνεχή συνεργασία της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Παράλληλα, θα ακολουθήσουν σχετικές όμοιες αποφάσεις για τους λοιπούς δικαιούχους, ανάλογα με την πορεία επεξεργασίας των στοιχείων από τις Περιφέρειες και το Υπουργείο.

Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της κατά περίπτωση εκτιμώμενης ζημιάς από τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας. Από τη συνολική επιχορήγηση αφαιρείται η πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης και η προκαταβολή έναντι επιχορήγησης που έχουν ήδη καταβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή ανερχόταν στο 86% της συνολικής  επιχορήγησης, συνεπώς το υπόλοιπο της επιχορήγησης που θα καταβληθεί μετά την υποβολή των φακέλων δικαιολογητικών, ανέρχεται στο 14% της συνολικής επιχορήγησης, με την πρώτη αρωγή να συμψηφίζεται κατά την καταβολή της.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά έχουν καταβληθεί 80,11 εκατ. ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε περισσότερες από 28.500 περιπτώσεις δικαιούχων, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτρόφων, εκ των οποίων 76,7 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 3,37 εκατ. ευρώ περίπου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο τέλος Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η καταβολή και της επαυξημένης προκαταβολής, ως προκαταβολή του 86% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτρόφους στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας , Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά καταβλήθηκαν 220 εκατ. ευρώ περίπου, ως προκαταβολή, προς 21.657 δικαιούχους. Ειδικότερα, καταβλήθηκαν 212,36 εκατ. ευρώ περίπου προς 20.610 δικαιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν αγρότες / κτηνοτρόφους, και 7,5 εκατ. ευρώ περίπου σε 1.047 δικαιούχους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκ των οποίων 4,76 εκατ. ευρώ περίπου σε 892 αγρότες / κτηνοτρόφους.

Συνεπώς, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ ως έναντι της συνολικής επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, σε επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτρόφους.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, με την έναρξη της διαδικασίας καταβολής της τελικής επιχορήγησης, ανάλογα με τη ροή των φακέλων δικαιολογητικών.

