back to top
20 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

NP Ασφαλιστική: Στην Τυνησία το Ετήσιο Ταξίδι Πωλήσεων

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ταξίδια Επιβράβευσης

Στην Τυνησία ταξίδεψαν το διάστημα 24-28 Σεπτεμβρίου 2025 περίπου 100 Συνεργάτες της NP Ασφαλιστικής ΑΕΑΕ, οι οποίοι με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους διακρίθηκαν στον μεγάλο Διαγωνισμό Πωλήσεων του 2024.

NP Ασφαλιστική, ταξίδι στην Τυνησία 2025

- Advertisement -

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συμμετέχοντες περπάτησαν στο «σταυροδρόμι των πολιτισμών», επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή και την ισλαμική κουλτούρα, απολαμβάνοντας τα κύματα της Μεσογείου και τον προγονικό ρυθμό της Αφρικής.

Η αποστολή διέμεινε σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Τύνιδας, περιτριγυρισμένο
από τη φυσική ομορφιά και την πανοραμική θέα του Τυνησιακού κόλπου. Οι συμμετέχοντες δείπνησαν σε παραδοσιακά, πολυτελή εστιατόρια και γνώρισαν την Τυνησία και την κουλτούρα της μέσα από τις άριστα οργανωμένες, εντυπωσιακές ξεναγήσεις που είχαν προγραμματιστεί.

- Advertisement -

Η αποστολή περιηγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας με τα ρωμαϊκά ερείπια
και τα δημόσια λουτρά του Αντωνίνου, επισκέφθηκε το μουσείο El Bardo, όπου θαύμασε
τη μεγαλύτερη συλλογή ψηφιδωτών του κόσμου, τη Μεδίνα, τα μεσαιωνικά στενάκια της
Τύνιδας, καθώς και το γραφικό και ηλιόλουστο Σίντι Μπου Σαΐντ, με τα πλακόστρωτα
δρομάκια και την εκπληκτική θέα προς τη Μεσόγειο, που θυμίζει κυκλαδίτικο νησί.

Το τελευταίο βράδυ πραγματοποιήθηκε το επίσημο gala βραβεύσεων για τους επιτυχόντες
Συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεων, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν την υπόσχεση ότι «θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί με την ίδια προσήλωση και αγάπη».

NP Ασφαλιστική, ταξίδι στην Τυνησία 2025

Ανανέωσαν, τέλος, το ραντεβού τους για τον επόμενο προορισμό, το φθινόπωρο του 2026: την ιστορική και γενναία -όπως τη χαρακτηρίζει η NP Ασφαλιστική- Σκωτία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

NP Ασφαλιστική: Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τομέα Β΄ 2025

Newsroom 3 -
Τα σεμινάρια θα διενεργηθούν 8-23/10 με θέμα: «Βασικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και ασφαλιστική απάτη»
Διαβάστε περισσότερα

Σε 6 πυλώνες και 12 έργα-κλειδιά η «στρατηγική» του Hassène Feki – Τι αποκάλυψε «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» ο έμπειρος CEO της Groupama Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Στο cocktail event της Groupama, ο H. Feki κάλεσε τους συνεργάτες να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

H Eurolife αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Σκοπός της εταιρείας, να βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε πελάτες και συνεργάτες, με ταχύτητα, διαφάνεια και σαφήνεια
Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι επιβράβευσης και αναγνώρισης στο Πεκίνο για το δίκτυο συνεργατών της Groupama Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Η εμπειρία ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας και ανέδειξε το όραμα της Groupama να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δυναμική είσοδος στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά με την απόκτηση της Alpha Insurance Brokers

Newsroom 3 -
Η συναλλαγή, ύψους €300.000, εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση χαρτοφυλακίου μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών
Διαβάστε περισσότερα

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Newsroom 3 -
Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Newsroom 3 -
Στο γύρισμα των 55 χρόνων της, η εταιρεία συνεχίζει να ανανεώνεται, με φρέσκες ιδέες, καινούρια προϊόντα, σύγχρονες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ
Διαβάστε περισσότερα

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Newsroom 3 -
Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δυναμική είσοδος στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά με την απόκτηση της Alpha Insurance Brokers

Η συναλλαγή, ύψους €300.000, εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση χαρτοφυλακίου μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών
Διεθνείς Ειδήσεις

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Στο γύρισμα των 55 χρόνων της, η εταιρεία συνεχίζει να ανανεώνεται, με φρέσκες ιδέες, καινούρια προϊόντα, σύγχρονες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ
Εκδηλώσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Για ιστορική στιγμή μιλά η ηγεσία του Επιμελητηρίου, καθώς πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας»
Εκδηλώσεις

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.