NP Ασφαλιστική: Στην Τυνησία το Ετήσιο Ταξίδι Πωλήσεων

Στην Τυνησία ταξίδεψαν το διάστημα 24-28 Σεπτεμβρίου 2025 περίπου 100 Συνεργάτες της NP Ασφαλιστικής ΑΕΑΕ, οι οποίοι με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους διακρίθηκαν στον μεγάλο Διαγωνισμό Πωλήσεων του 2024.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συμμετέχοντες περπάτησαν στο «σταυροδρόμι των πολιτισμών», επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή και την ισλαμική κουλτούρα, απολαμβάνοντας τα κύματα της Μεσογείου και τον προγονικό ρυθμό της Αφρικής.

Η αποστολή διέμεινε σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Τύνιδας, περιτριγυρισμένο

από τη φυσική ομορφιά και την πανοραμική θέα του Τυνησιακού κόλπου. Οι συμμετέχοντες δείπνησαν σε παραδοσιακά, πολυτελή εστιατόρια και γνώρισαν την Τυνησία και την κουλτούρα της μέσα από τις άριστα οργανωμένες, εντυπωσιακές ξεναγήσεις που είχαν προγραμματιστεί.

- Advertisement -

Η αποστολή περιηγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας με τα ρωμαϊκά ερείπια

και τα δημόσια λουτρά του Αντωνίνου, επισκέφθηκε το μουσείο El Bardo, όπου θαύμασε

τη μεγαλύτερη συλλογή ψηφιδωτών του κόσμου, τη Μεδίνα, τα μεσαιωνικά στενάκια της

Τύνιδας, καθώς και το γραφικό και ηλιόλουστο Σίντι Μπου Σαΐντ, με τα πλακόστρωτα

δρομάκια και την εκπληκτική θέα προς τη Μεσόγειο, που θυμίζει κυκλαδίτικο νησί.

Το τελευταίο βράδυ πραγματοποιήθηκε το επίσημο gala βραβεύσεων για τους επιτυχόντες

Συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεων, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν την υπόσχεση ότι «θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί με την ίδια προσήλωση και αγάπη».

Ανανέωσαν, τέλος, το ραντεβού τους για τον επόμενο προορισμό, το φθινόπωρο του 2026: την ιστορική και γενναία -όπως τη χαρακτηρίζει η NP Ασφαλιστική- Σκωτία.