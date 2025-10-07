back to top
19.5 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Netcompany: VERÁ, μια κομβικής σημασίας IT λύση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Cyber

Η Netcompany παρουσιάζει για πρώτη φορά την πλατφόρμα VERÁ, μία καινοτόμο λύση για την Άμυνα και την Ανθεκτικότητα, που ωρίμασε μέσα από πέντε χρόνια στοχευμένων επενδύσεων στην ανάπτυξη digital twin platforms για ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταφορές καθώς και εταιρείες ενέργειας.

Σε μια εποχή όπου η εθνική ασφάλεια δοκιμάζεται όλο και περισσότερο, η ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται άμεσα και αποφασιστικά είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Οι σύγχρονες απειλές, από τις κυβερνοεπιθέσεις έως τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθιστούν αναγκαία την ενιαία και σε πραγματικό χρόνο αντίδραση, σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο.

- Advertisement -

Σε αυτό το πλαίσιο, η Netcompany δίνει απάντηση με το VERÁ, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ενοποιεί και συντονίζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, δημιουργώντας ένα digital twin του οικοσυστήματος Άμυνας και Ανθεκτικότητας, με στόχο να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

«Έχουμε αναπτύξει μία από τις πιο προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες για την επίβλεψη και τη βελτιστοποίηση σύνθετων οικοσυστημάτων, όπως τα αεροδρόμια, η ενέργεια και τα logistics. Η τεχνολογία αυτή εναρμονίζεται απόλυτα με τις ανάγκες του τομέα της Άμυνας και Ανθεκτικότητας, όπου το real-time monitoring, η ανάλυση δεδομένων, η ενορχήστρωση συστημάτων και η άμεση αντίδραση  με τη βοήθεια της Tεχνητής Nοημοσύνης (AI) είναι ζωτικής σημασίας», ανέφερε ο André Rogaczewski, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Netcompany.  

- Advertisement -

Και προσθέτει: «Δεδομένης της πολυπλοκότητας των σημερινών απειλών, τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν όχι μόνο να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, αλλά και να διαφυλάσσουν την ψηφιακή τους αυτονομία, διατηρώντας τον έλεγχο των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων. Πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνολογίες που αναπτύσσουμε στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων μας».

Και καταλήγει ο André Rogaczewski: «Στόχος μας με το VERÁ ήταν να  δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που προσφέρει συνολική εικόνα σε όλα τα επιχειρησιακά πεδία. Οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται σε πυραύλους, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε κάθε τομέα και διαθέσιμο μέσο είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή της άμυνάς μας». 

Το VERÁ ενσωματώνεται εύκολα στα συστήματα των εθνικών υποδομών και επιτρέπει άμεση, συντονισμένη αντίδραση σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, ενισχύοντας την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύεται από απειλές, όπως ο κυβερνοπόλεμος, οι περιβαλλοντικές καταστροφές και οι εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Τάσεις αποζημιώσεων Cyber Insurance 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Newsroom 3 -
Οι ασφαλισμένοι καλούνται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, με την κυβερνοασφάλιση κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, αλλά όχι υποκατάστατο καλών πρακτικών
Διαβάστε περισσότερα

To Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στον ακριτικό Αϊ-Στράτη, για το πρώτο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Newsroom 3 -
Το Δίκτυο στηρίζει έμπρακτα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και δήμους που στερούνται πόρους για τις αυξανόμενες ανάγκες πολιτικής προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Newsroom 3 -
Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Newsroom 3 -
Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα - Ποια εργαλεία προσφέρει στους ξενοδόχους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Newsroom 3 -
Οι νέες, έξυπνες κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και το Pricefox δίνει στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Διαβάστε περισσότερα

Athens Riviera Summit 2025: Iδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες

Newsroom 3 -
Tην επίσημη έναρξη της Συνόδου, που λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Ο δικηγόρος Μ. Κοσμόπουλος εντάσσεται στην επιτροπή Amicus της INTA – Σημαντική στήριξη στα εμπορικά σήματα και για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Με την ένταξή του στην IAC, ο κ. Κοσμόπουλος ενισχύει τη σύνδεση και των εγχώριων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις διεθνείς τάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας
Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Σοβαρές κυρώσεις για άρνηση αλκοτέστ

Newsroom 3 -
Με αφορμή την αυστηροποίηση του ΚΟΚ, η Apeiron Insurance υπενθυμίζει στους οδηγούς τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η KPMG επενδύει στο μέλλον μέσω των Children Excellence Awards

Με το πρόγραμμα επιβράβευσης για τα παιδιά των εργαζομένων η εταιρεία ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
Εκδηλώσεις

ATHEX Small Cap Conference: Επενδυτικό συνέδριο από το ΧΑ στις 5 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη των εισηγμένων εταιρειών θα έχουν Β2Β συναντήσεις με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές
Διεθνείς Ειδήσεις

Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

AON Reinsurance Solutions και Marsh McLennan κερδίζουν την πρωτιά βάσει εσόδων
Αυτοκίνητο

Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Οι νέες, έξυπνες κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και το Pricefox δίνει στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Εκδηλώσεις

Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.