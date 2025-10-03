back to top
18.2 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Σοβαρές κυρώσεις για άρνηση αλκοτέστ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αυτοκίνητο

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για τους οδηγούς, ειδικά όσους αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο αλκοόλ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η άρνηση πραγματοποίησης αλκοτέστ πλέον θεωρείται σοβαρή παράβαση και ισοδυναμεί με οδήγηση υπό υψηλή μέθη, ανεξαρτήτως αν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι η οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/l στο αίμα ή 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα συνιστά την ανώτατη κατηγορία παραβάσεων.

- Advertisement -

Apeiron Insurance campaign

Οι συνέπειες είναι αυστηρές:

- Advertisement -
  • πρόστιμο 1.200 €
  • φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών
  • αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 6 μήνες.

Το υπουργείο τονίζει ότι ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ εντός επιτρεπτών ορίων δεν προστατεύει τον οδηγό, αν αρνηθεί τον έλεγχο. Η άρνηση δεν θεωρείται «παραθυράκι», αλλά οδηγεί απευθείας στο αυτόφωρο, καθιστώντας υποχρεωτική τη συνεργασία κατά τον έλεγχο.

Η Apeiron Insurance υπενθυμίζει στους οδηγούς τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, καθώς οι κυρώσεις για παραβάσεις αλκοτέστ είναι πλέον αυστηρές και μη διαπραγματεύσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ασφάλεια οχημάτων και προστασία οδηγών, η εταιρεία προτείνει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ειδική εξόρμηση της τροχαίας για τον νέο ΚΟΚ – Άνω των 14.000 ελέγχων στην Αττική

Newsroom 3 -
Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποκτά ειδική σημασία για τον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ΚΟΚ δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, αλλά και την ασφαλιστική αγορά!

Newsroom 3 -
Ευκαιρία για τις ασφαλιστικές να πρωταγωνιστήσουν στην πρόληψη, προστατεύοντας τόσο τους πελάτες όσο και τα χαρτοφυλάκιά τους
Διαβάστε περισσότερα

Nέος ΚΟΚ: Οι αλλαγές σε πρόστιμα και ποινές

Newsroom 3 -
Στον ΚΟΚ που τέθηκε σε ισχύ από 13/9, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις πλέον δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές
Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και ο αντίκτυπός του στον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 3 -
Η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα - και στις ασφαλιστικές εταιρείες
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Διαβάστε περισσότερα

Mind The Hack: Άντλησε 2,8 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή τον όμιλο Deep Capital

Newsroom 3 -
Η επένδυση αναμένεται να επιταχύνει τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία
Διαβάστε περισσότερα

Στ. Αστερίου, Karavias: 4 νέες τάσεις στις πιστώσεις και εγγυήσεις

Newsroom 3 -
Παρά την αύξηση που παρατηρείται στους δύο κλάδους, τα μεγέθη δεν θεωρούνται ικανοποιητικά για τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

Η Eurolife FFH στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 3ο Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσκάλεσε τα παιδιά να λάβουν μέρος στο εργαστήριο μεταξοτυπίας και να δημιουργήσουν με θέμα: «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Υγεία

Επένδυση 50 εκατ. ευρώ για νέο ιατρικό εξοπλισμό σε 27 νοσοκομεία της Αττικής από την Περιφέρεια

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορά την απόκτηση 314 νέων μηχανημάτων και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας
Θεσμικοί φορείς

ΤτΕ: Νέα μέτρα κατά της Dallbogg από τη βουλγαρική εποπτική αρχή

Τα μέτρα αφορούν απαγόρευση έκδοσης / ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους
Cyber

Mind The Hack: Άντλησε 2,8 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή τον όμιλο Deep Capital

Η επένδυση αναμένεται να επιταχύνει τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία
Υγεία

Διπλάσιος κίνδυνος για long COVID σε παιδιά μετά από δεύτερη λοίμωξη: Τι δείχνει η νέα μελέτη του NIH

Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η COVID-19 είναι «ήπια» στα παιδιά
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.