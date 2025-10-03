Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Σοβαρές κυρώσεις για άρνηση αλκοτέστ

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για τους οδηγούς, ειδικά όσους αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο αλκοόλ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η άρνηση πραγματοποίησης αλκοτέστ πλέον θεωρείται σοβαρή παράβαση και ισοδυναμεί με οδήγηση υπό υψηλή μέθη, ανεξαρτήτως αν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι η οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/l στο αίμα ή 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα συνιστά την ανώτατη κατηγορία παραβάσεων.

Οι συνέπειες είναι αυστηρές:

πρόστιμο 1.200 €

φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών

αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 6 μήνες.

Το υπουργείο τονίζει ότι ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ εντός επιτρεπτών ορίων δεν προστατεύει τον οδηγό, αν αρνηθεί τον έλεγχο. Η άρνηση δεν θεωρείται «παραθυράκι», αλλά οδηγεί απευθείας στο αυτόφωρο, καθιστώντας υποχρεωτική τη συνεργασία κατά τον έλεγχο.

Η Apeiron Insurance υπενθυμίζει στους οδηγούς τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, καθώς οι κυρώσεις για παραβάσεις αλκοτέστ είναι πλέον αυστηρές και μη διαπραγματεύσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ασφάλεια οχημάτων και προστασία οδηγών, η εταιρεία προτείνει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας.