Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Newsroom 3

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που αφορούν άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας, είναι πλέον διαθέσιμες για διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα μέσω της υποδομής του gov.gr.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι νέες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, και Εσωτερικών με στόχο τη διευκόλυνση όλων των πολιτών. Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από τα ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν διαθέτουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν μέρος του συνεχιζόμενου έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ, η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.

Οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

· Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
· Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
· Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
· Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
· Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ
· Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:

· Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto
· Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛΑΣ
· Πιστοποιητικά υγείας από τους γιατρούς, τα οποία ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση της Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης.

Όπως επισημαίνεται, η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ψηφιοποίησή τους καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω ΚΕΠ και η ψηφιακή διαβίβαση και διεκπεραίωσή τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 13 Περιφερειών της χώρας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των 3 υπουργείων και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

