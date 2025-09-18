back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα υποτροφία από την INTERAMERICAN και το ΠΑΠΕΙ για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκπαίδευση

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη νέων επιστημόνων ανακοινώθηκε από την INTERAMERICAN σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι δύο φορείς θεσπίζουν υποτροφία με πλήρη κάλυψη διδάκτρων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Master in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development» για την περίοδο 2025-2027.

Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ταυτόχρονα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος είναι η ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόσθετες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιωσιμότητας.

- Advertisement -

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μέσα από αυτή την κίνηση η INTERAMERICAN και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επενδύουν στη νέα γενιά επαγγελματιών, ενισχύοντας την εκπαίδευσή τους σε ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ουσιαστικού θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία και το περιβάλλον, με επαγγελματίες που θα διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για την υποτροφία και να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Εθνική Ασφαλιστική: Σενάρια πώλησης, νέες συνεργασίες και στρατηγικές των τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς

Έλενα Ερμείδου -
Την προοπτική νέων συνεργασιών φέρονται να εξετάζουν επίσης NN και ERGO
Διαβάστε περισσότερα

Μικρές επιλογές, μεγάλη διαφορά: Πώς να επιλέγουμε σνακ για ενέργεια και συγκέντρωση

Newsroom 3 -
Πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για σνακ που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή απόδοση, στο blog της Interamerican
Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στο Δίκτυο του CSR HELLAS

Newsroom 3 -
Νέα συνεργασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican αποτυπώνει μια χρονιά ορόσημο

Newsroom 3 -
Το 2024 η Interamerican ενσωμάτωσε στρατηγικά τα κριτήρια ESG, «διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο»
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Newsroom 3 -
Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3 -
Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή

Newsroom 3 -
Ημέρα αφιερωμένη σε όσους με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά παρέχουν αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο Συγγελίδη

Newsroom -
Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Υγεία

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Επαγγελματικά Ταμεία

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Πρόσωπα

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.