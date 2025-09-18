Νέα υποτροφία από την INTERAMERICAN και το ΠΑΠΕΙ για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη νέων επιστημόνων ανακοινώθηκε από την INTERAMERICAN σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι δύο φορείς θεσπίζουν υποτροφία με πλήρη κάλυψη διδάκτρων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Master in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development» για την περίοδο 2025-2027.

Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ταυτόχρονα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος είναι η ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόσθετες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιωσιμότητας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μέσα από αυτή την κίνηση η INTERAMERICAN και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επενδύουν στη νέα γενιά επαγγελματιών, ενισχύοντας την εκπαίδευσή τους σε ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ουσιαστικού θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία και το περιβάλλον, με επαγγελματίες που θα διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για την υποτροφία και να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω του σχετικού συνδέσμου.