back to top
21 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Νέα ψηφιακή εποχή στην υγεία: 3 απλά βήματα για ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να κλείνει ραντεβού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση, οι πολίτες μπορούν πλέον να επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις τρόπους για να προγραμματίσουν την ιατρική τους επίσκεψη:

- Advertisement -
  • την εφαρμογή MyHealth
  • την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, και
  • την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «1566».

Παραμένει ωστόσο η δυνατότητα προγραμματισμού με φυσική παρουσία στα εκδοτήρια των νοσοκομείων, για όσους προτιμούν την προσωπική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, όλα τα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

- Advertisement -

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια πιο προσβάσιμη και σύγχρονη υγειονομική φροντίδα, η οποία εστιάζει στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Νέα τηλεφωνική γραμμή 1566 του Υπουργείου Υγείας: Πρωτοφανής ανταπόκριση των πολιτών και επέκταση λειτουργιών

Η νέα ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης «1566» του Υπουργείου Υγείας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης», καταγράφει εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν και καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, η γραμμή 1566 επέκτεινε τις δυνατότητές της, επιτρέποντας πλέον τον προγραμματισμό ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επέκταση αυτή οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση του όγκου κλήσεων, με 162.420 κλήσεις να καταγράφονται μέσα σε μία ημέρα, από τις οποίες 35.500 διαχειρίστηκαν τα τηλεφωνικά κέντρα. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο των κλήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της γραμμής έως σήμερα.

Μόνο την 1η Οκτωβρίου, μέσω των τριών διαθέσιμων καναλιών (1566, My Health App και finddoctors.gov.gr), κλείστηκαν περισσότερα από 50.000 ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο σημερινός όγκος κλήσεων υπερβαίνει κατά +1.524% τον αρχικό προγραμματισμό του έργου, ο οποίος βασιζόταν σε 10.000 ημερήσιες κλήσεις.

Δείτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία στο virus.com.gr

Επιπλέον, από τις 3 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία μηχανισμός callback, ώστε οι πολίτες να μην περιμένουν στην αναμονή, αλλά να δέχονται κλήση από την υπηρεσία για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Διπλάσιος κίνδυνος για long COVID σε παιδιά μετά από δεύτερη λοίμωξη: Τι δείχνει η νέα μελέτη του NIH

Newsroom 3 -
Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η COVID-19 είναι «ήπια» στα παιδιά
Διαβάστε περισσότερα

Διαφωνίες της ΕΕΠΕ στο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία: Ζητήματα αμοιβών, συνταγογράφησης και ευθύνης

Newsroom 3 -
Η Ένωση μεταξύ άλλων ζητά η αμοιβή παθολόγου να μην ενσωματώνεται στις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ, αλλά να καθορίζεται όπως στις συμφωνίες με ασφαλιστικές
Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ μέσω πλατφόρμας: Ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία υγείας

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα σημείο, διευκολύνοντας εκατομμύρια πολίτες
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3 -
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Newsroom 3 -
Ο Ανασφάλιστος διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε...
Διαβάστε περισσότερα

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Ανασφάλιστος

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Ο Ανασφάλιστος διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε...
Εκδηλώσεις

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Εκδηλώσεις

Στο BeWell Festival 2025 η ευεξία έγινε γιορτή

Οι ποικίλες δράσεις του φεστιβάλ έδωσαν στους συμμετέχοντες ισχυρό έναυσμα για μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη ζωή
Editorial

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.