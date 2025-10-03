Νέα ψηφιακή εποχή στην υγεία: 3 απλά βήματα για ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να κλείνει ραντεβού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση, οι πολίτες μπορούν πλέον να επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις τρόπους για να προγραμματίσουν την ιατρική τους επίσκεψη:

την εφαρμογή MyHealth

την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, και

την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «1566».

Παραμένει ωστόσο η δυνατότητα προγραμματισμού με φυσική παρουσία στα εκδοτήρια των νοσοκομείων, για όσους προτιμούν την προσωπική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, όλα τα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια πιο προσβάσιμη και σύγχρονη υγειονομική φροντίδα, η οποία εστιάζει στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Νέα τηλεφωνική γραμμή 1566 του Υπουργείου Υγείας: Πρωτοφανής ανταπόκριση των πολιτών και επέκταση λειτουργιών

Η νέα ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης «1566» του Υπουργείου Υγείας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης», καταγράφει εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν και καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, η γραμμή 1566 επέκτεινε τις δυνατότητές της, επιτρέποντας πλέον τον προγραμματισμό ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επέκταση αυτή οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση του όγκου κλήσεων, με 162.420 κλήσεις να καταγράφονται μέσα σε μία ημέρα, από τις οποίες 35.500 διαχειρίστηκαν τα τηλεφωνικά κέντρα. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο των κλήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της γραμμής έως σήμερα.

Μόνο την 1η Οκτωβρίου, μέσω των τριών διαθέσιμων καναλιών (1566, My Health App και finddoctors.gov.gr), κλείστηκαν περισσότερα από 50.000 ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο σημερινός όγκος κλήσεων υπερβαίνει κατά +1.524% τον αρχικό προγραμματισμό του έργου, ο οποίος βασιζόταν σε 10.000 ημερήσιες κλήσεις.

Επιπλέον, από τις 3 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία μηχανισμός callback, ώστε οι πολίτες να μην περιμένουν στην αναμονή, αλλά να δέχονται κλήση από την υπηρεσία για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.