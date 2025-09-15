Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Ο πρώην Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγών (ΟΑΕΠ), που ιδρύθηκε για να στηρίξει την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, μετατράπηκε το 2022 σε ανώνυμη εταιρεία.

Πρόκειται για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο «Export Credit Greece SA», που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του banks.com.gr, η ECG σε λίγες μέρες θα υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στην Export Credit Greece εργάζονται σήμερα λιγότεροι από 50 υπάλληλοι, οι οποίοι μόλις πρόσφατα ίδρυσαν τον Σύλλογο Προσωπικού Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, όχι μόνο για την ανάγκη θεσμικής προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων, αλλά και για να προωθήσουν το νέο ποιοτικό στάδιο που διέρχεται η εταιρεία.

Ο εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ο Σύλλογος θα λειτουργεί ως εγγυητής της θεσμικής ωριμότητας και της ομαλής προσαρμογής στις εξελίξεις, συμβάλλοντας τελικά στη συνολική οικονομική σταθερότητα και στη διεθνή αξιοπιστία της εταιρείας.