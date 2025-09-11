Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, η Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αγαπητοί μαθητές, γονείς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και το Διοικητικό της Συμβούλιο εύχονται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα καλή δύναμη, υγεία και δημιουργικότητα.

Η μόρφωση αποτελεί τον σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου της κοινωνίας μας. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία για γόνιμη μάθηση, έμπνευση και όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε δομής και βαθμίδας καλούνται και φέτος να επιτελέσουν το πολύτιμο έργο τους με αφοσίωση και ευθύνη, οι μαθητές να ανοίξουν νέους ορίζοντες με όρεξη και φιλομάθεια, ενώ οι γονείς να σταθούν δίπλα τους με αγάπη και στήριξη.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μέσω της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς.

Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική, παραγωγική και αισιόδοξη σχολική χρονιά.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών