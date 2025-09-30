Με συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα η Δήμητρα Λύχρου ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο προσφοράς

Την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου ζωής και προσφοράς ανήγγειλε στο τελευταίο newsletter της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος η Δήμητρα Λύχρου.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της προς τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η πρόεδρος της Ένωσης αναφέρει:

- Advertisement -

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Με το editorial αυτό ολοκληρώνεται για εμένα ένας μεγάλος κύκλος ζωής και προσφοράς στην Ένωσή μας.

- Advertisement -

Η πορεία μου ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, ως απλό Μέλος, στη συνέχεια ως Μέλος του ΔΣ, κατόπιν από τη θέση της Γενικής Γραμματέως, και συνεχίστηκε με τιμή και ευθύνη επί 12 συναπτά έτη στην Προεδρία της Ένωσής μας.

Μια διαδρομή που δεν μετριέται απλά σε χρόνια, αλλά σε εμπειρίες, μάχες και κοινές προσπάθειες.

Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι γίνομαι μέρος μιας αλυσίδας και συνέχισα το έργο άξιων προκατόχων, που έβαλαν τα θεμέλια της Ένωσης και κράτησαν ψηλά το κύρος του θεσμού. Άλλωστε, το Σωματείο μας, πουιδρύθηκε το 1938, έχει μια βαριά ιστορία· κουβαλάει στις σελίδες του σχεδόν έναν αιώνα αγώνων για τον Ασφαλιστικό Πράκτορα.

Το να προσθέσω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή τη μακρά πορεία υπήρξε για εμένα ύψιστη τιμή. Σήμερα, κοιτώντας πίσω, νιώθω περήφανη για όσα καταφέραμε μαζί. Δημιουργήσαμε γέφυρες με την Πολιτεία και την Αγορά, σταθήκαμε δίπλα σε κάθε Μέλος μας, και προβάλαμε την αξία του επαγγέλματός μας.

Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει χωρίς όλους εσάς. Χωρίς την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και τη συμμετοχή σας.

Η Ένωση δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Και αυτή η συλλογικότητα, μαζί με τη συνέχεια από γενιά σε γενιά, είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που θέλω να μείνει.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη. Με την ικανοποίηση ότι έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και με την πεποίθηση ότι η σκυτάλη περνά σε άξια χέρια, που θα συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος. Και, αν μου επιτρέπεται μια πιο προσωπική εξομολόγηση: Η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί νιώθω ότι αφήνω πίσω όχι απλώς συναδέλφους, αλλά μια δεύτερη οικογένεια. Μια οικογένεια με την οποία συμπορευτήκαμε, στηρίξαμε ο ένας τον άλλον και χτίσαμε δεσμούς που ξεπερνούν την τυπική έννοια ενός Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα.

Για την πορεία, τις στιγμές, τις μάχες και τις νίκες. Για τη δύναμη που μου δώσατε να αντέξω

στις δυσκολίες και να πιστεύω πάντα σε αυτό που υπηρετούμε: Τον θεσμό της ασφάλισης, τον ασφαλιστικό πράκτορα, τον σωστό επαγγελματία, τον Άνθρωπο πάνω απ όλα.

Με εκτίμηση και συγκίνηση,

Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου