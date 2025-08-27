Με πρόεδρο τον Νικόλαο Μακρόπουλο, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ανοίγει νέα σελίδα

back to top
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/8 με συμμετοχή που άγγιξε το 80%, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης και στρατηγικής ανασύνθεσης. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των μετόχων και την ενότητα γύρω από το νέο όραμα της εταιρείας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ιδρυτής και επικεφαλής του Ομίλου INTRACOM, ανέδειξε τους παράγοντες που οδήγησαν τον Όμιλο σε στρατηγική στροφή προς τον ασφαλιστικό τομέα. Η αναφορά του στις θετικές προοπτικές του κλάδου δεν ήταν τυχαία· η αγορά αυτή εμφανίζει σταθερά υψηλή δυναμική, ενώ η δέσμευση για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας προς όφελος των μετόχων παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Η προσέγγιση του νέου Προέδρου της Εταιρείας, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου, ανέδειξε τον στρατηγικό χαρακτήρα των πρόσφατων εξαγορών – ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers και ΑΜΥΝΑ – οι οποίες όχι μόνο ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας στην αγορά, αλλά και δημιουργούν νέα δυναμική για μελλοντική ανάπτυξη. Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και η εμπειρία των στελεχών στον ασφαλιστικό χώρο, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM, αποτελούν τα θεμέλια για μια φάση βιώσιμης και ισχυρής ανάπτυξης.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παπαβασιλείου, παρουσίασε μια ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική που εστιάζει σε τρεις άξονες: την κεφαλαιοποίηση της θέσης της εταιρείας σε ασφαλιστικούς υπο-κλάδους με υψηλές προοπτικές, την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών και τη διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε ακίνητα. Πρόκειται για μια στρατηγική που συνδυάζει την ανάπτυξη με τη σταθερότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη πορεία.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε επίσης τη σύνθεση του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

·        Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Δημήτριος Κλώνης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Ιωάννης Παπαβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Δημήτριος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Λαβίνια Μακροπούλου, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος

·        Ιωάννα Πανδή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

·        Χρυσούλα Ξουραφά, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

·        Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

Η σύνθεση αυτή συνδυάζει εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, δίνοντας στην εταιρεία την απαιτούμενη διοικητική ισορροπία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς και να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες.

Συνολικά, η Γενική Συνέλευση καταδεικνύει ότι η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS δεν βλέπει απλά την ασφαλιστική αγορά ως πεδίο κερδοφορίας. Αντιθέτως, σχεδιάζει συστηματικά την εξέλιξή της, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία αξίας, τη διαφάνεια και τη στρατηγική σταθερότητα. Μια εταιρεία που επενδύει στη γνώση, την εμπειρία και την οργανωτική της δομή δείχνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στο νέο επιχειρηματικό της κεφάλαιο.

