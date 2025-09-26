Μαζική συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην έδρα του, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 30 φιάλες αίματος, προσφορά που θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας και την καλλιέργεια κουλτούρας αλληλεγγύης. Όπως τονίζεται από τη διοίκηση, η αιμοδοσία δεν αποτελεί απλώς μια πράξη ανθρωπιάς, αλλά και μια βαθιά αξία που καθορίζει την ταυτότητα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας ότι η δυνατότητα να προσφέρουν «λίγο από τον εαυτό τους» για να σωθούν ζωές είναι ανεκτίμητη.

Με δράσεις όπως αυτή, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι η προσφορά και η κοινωνική ευαισθησία βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.