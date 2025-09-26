25.1 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαζική συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην έδρα του, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

- Advertisement -

Η ανταπόκριση των εργαζομένων υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 30 φιάλες αίματος, προσφορά που θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας και την καλλιέργεια κουλτούρας αλληλεγγύης. Όπως τονίζεται από τη διοίκηση, η αιμοδοσία δεν αποτελεί απλώς μια πράξη ανθρωπιάς, αλλά και μια βαθιά αξία που καθορίζει την ταυτότητα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

- Advertisement -

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας ότι η δυνατότητα να προσφέρουν «λίγο από τον εαυτό τους» για να σωθούν ζωές είναι ανεκτίμητη.

Με δράσεις όπως αυτή, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι η προσφορά και η κοινωνική ευαισθησία βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού στο Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάζονται από την ασθένεια
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

Newsroom 3 -
«Με την ευχή όλων, η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας»
Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική κάνναβη και σκλήρυνση κατά πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

Newsroom 3 -
Η σωστή χρήση φαρμακευτικών κανναβινοειδών μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως ο πόνος και η σπαστικότητα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Newsroom 3 -
Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση - Βίντεο
Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουμανία αποτελεί μια «πραγματική ευκαιρία» για την Hellas Direct

Newsroom 3 -
«Οι ασφάλειες είναι η δουλειά μας, αλλά η ασφάλεια είναι η αποστολή μας» επισημαίνει σε συνέντευξή του σε ρουμανικό μέσο ο εμπορικός διευθυντής Κ. Καλημέρης
Διαβάστε περισσότερα

Νέα εποχή στη συνεργασία ΠΟΑΔ και Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων

Newsroom 3 -
Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει κοινές δράσεις για πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα Σπουδών «AI & Technology Architect in Risk Management and Financial Planning» του IFAAcademy.

Newsroom 3 -
Χ. Φυτέα: «Εξελίσσουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας, ώστε να πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και να προσφέρουν υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση - Βίντεο
Διεθνείς Ειδήσεις

Η Ρουμανία αποτελεί μια «πραγματική ευκαιρία» για την Hellas Direct

«Οι ασφάλειες είναι η δουλειά μας, αλλά η ασφάλεια είναι η αποστολή μας» επισημαίνει σε συνέντευξή του σε ρουμανικό μέσο ο εμπορικός διευθυντής Κ. Καλημέρης
Υγεία

Ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί προς τον Πρωθυπουργό: «Oικονομικό και επαγγελματικό ολοκαύτωμα»

Οι ιατροί καταγγέλλουν ολοένα διογκούμενα χρέη εξαιτίας τακτικών του ΕΟΠΥΥ
Θεσμικοί φορείς

Νέα εποχή στη συνεργασία ΠΟΑΔ και Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει κοινές δράσεις για πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα Σπουδών «AI & Technology Architect in Risk Management and Financial Planning» του IFAAcademy.

Χ. Φυτέα: «Εξελίσσουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας, ώστε να πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και να προσφέρουν υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.