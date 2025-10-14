Μαρία Δημητριάδη: «Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή» – Συνάντηση μελών του ΣΠΑΤΕ την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ο Σύλλογος Πρακτόρων Ασφαλιστικών Εταιρικών Δικτύων Ελλάδας (ΣΠΑΤΕ) πραγματοποιεί τη νέα συνάντηση των μελών του την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος). Η συνάντηση έχει διπλό στόχο: να καλωσορίσει τα νέα μέλη του Σωματείου και ταυτόχρονα να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στην ασφαλιστική αγορά

Σε μήνυμά της προς τα μέλη, η Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ Μαρία Δημητριάδη υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή και η ενότητα αποτελούν τη μόνη σταθερή δύναμη του κλάδου: «Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή – μαζί για ένα δίκαιο και ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον», σημειώνει χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα μέλη να δώσουν δυναμικό «παρών». Η κ. Δημητριάδη τονίζει ότι η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς οι συνέργειες ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών οδηγούν σε νέες συνθήκες συνεργασίας και πωλήσεων, με κύριο στόχο τη μείωση του κόστους. «Αυτή η στρατηγική έχει ως αποτέλεσμα την καταγγελία συμβάσεων ασφαλιστικών πρακτόρων και την έμμεση μείωση των αμοιβών, είτε μέσα από επιβολές “Δικαιώματος Συμβολαίου” είτε μέσω εσωτερικών κανονισμών και εμπορικών πολιτικών» αναφέρει η Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ.

Ειδική αναφορά κάνει η κα Δημητριάδη και στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας, που –όπως λέει– «βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών». Η αδιαφάνεια και οι στρεβλώσεις στις χρεώσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και η διαφορετική τιμολόγηση μεταξύ ιδιώτη και ασφαλισμένου, έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστους αποζημιώσεων. «Καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες δείχνουν αδυναμία να παρέμβουν αποτελεσματικά, το κόστος τελικά μετακυλίεται στον ασφαλισμένο» τονίζει η Πρόεδρος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του νέου Δείκτη ΕΔΑ, ο οποίος –όπως σημειώνει– «δύσκολα θα μπορέσει να προστατεύσει τον καταναλωτή από μελλοντικές μεγάλες αυξήσεις».

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι νομικές, αναλογιστικές και θεσμικές προεκτάσεις των αλλαγών που συντελούνται στον κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, έχουν προσκληθεί έγκριτοι νομικοί και αναλογιστές, οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήματα και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων. «Τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες δράσεις μας», επισημαίνει η κ. Δημητριάδη, επιμένοντας στον θεσμικό ρόλο που οφείλει να έχει ο ΣΠΑΤΕ στη διαμόρφωση πολιτικών για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΤΕ καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συλλογικότητα και τη θεσμική πίεση μπορούν να διασφαλιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πρακτόρων. «Ο ΣΠΑΤΕ ήταν, είναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Η παρουσία όλων είναι η δύναμή μας», καταλήγει η Πρόεδρος του Σωματείου.