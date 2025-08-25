back to top
Main Event Sponsor η Allianz Κύπρου στο EuroBasket 2025

Πιστή στη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει τον αθλητισμό και τις μεγάλες διοργανώσεις, η Allianz Κύπρου είναι Main Event Sponsor στο FIBA EuroBasket 2025, το οποίο θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Μέλος του παγκόσμιου Ομίλου Allianz, επίσημου ασφαλιστικού συνεργάτη του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος, καθώς και της Μπάγερν Μονάχου, η Allianz Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα στους 3 κορυφαίους χορηγούς της διοργάνωσης, με ενεργή παρουσία ως Main Event Sponsor.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Allianz αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους χορηγούς στον χώρο του αθλητισμού, με περισσότερες από 50 ενεργές χορηγίες σε διεθνές επίπεδο και συνολικές επενδύσεις που την κατατάσσουν στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως ως προς τη στήριξη του αθλητισμού.

Ο Ανδρέας Ταφούνας, Γενικός Διευθυντής της Allianz Κύπρου, δήλωσε για τη χορηγία: «Το EuroBasket 2025 δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά ένας διεθνής θεσμός που ενώνει, εμπνέει και προβάλλει αξίες. Η Allianz Κύπρου δεν περιορίζεται στον ρόλο του χορηγού, αλλά συμμετέχει ενεργά ως μέλος της κοινωνίας που στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και τους ανθρώπους του. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Κύπρος φιλοξενεί μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Είμαστε παρόντες, στηρίζοντας τις προσπάθειες των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Το FIBA EuroBasket, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά εθνικών ομάδων παγκοσμίως, φιλοξενείται φέτος από κοινού σε τέσσερις χώρες: Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία. Κάθε χώρα αναλαμβάνει μέρος της φάσης των ομίλων, ενώ η τελική φάση με τους νοκ-άουτ αγώνες θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Οι αγώνες στη Λεμεσό

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει τον Γ΄ όμιλο της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή έξι εθνικών ομάδων: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι 15 αγώνες του ομίλου θα διεξαχθούν στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με την έναρξη του EuroBasket 2025, η Allianz Κύπρου δίνει το παρών σε μια κορυφαία αθλητική στιγμή για τη χώρα. «Μέσα από τη σταθερή της παρουσία στα μεγάλα γήπεδα του αθλητισμού, η Allianz επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, στις αξίες και στις προσπάθειες που μας ενώνουν» καταλήγει η ανακοίνωσή της.

