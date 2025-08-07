Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής με σημαντικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής, που εστιάζει στις σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και στη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας μέσα στο νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον Όμιλο Reale.

Ένα από τα βασικά θέματα του τεύχους είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, με έμφαση στον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το περιοδικό παρουσιάζει τις λύσεις που προσφέρει η Υδρόγειος Ασφαλιστική για την κάλυψη των νέων αναγκών των πελατών και τη διαχείριση των ρίσκων.

Συνέντευξη του Προέδρου της εταιρείας Αναστάσιου Κασκαρέλη αποκαλύπτει ότι η ένταξη στον Όμιλο Reale δεν αλλοιώνει το DNA της Υδρογείου, αλλά το ενισχύει, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Κασκαρέλης τονίζει την ανάγκη για τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα και υπογραμμίζει πως η εταιρεία επενδύει σε νέα προϊόντα και τεχνογνωσία, με στόχο την καλύτερη προστασία των ασφαλισμένων.

Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης σημαντικά νέα, όπως τη διοργάνωση του International Committee του Ομίλου Reale στην Αθήνα, τις συνεργασίες με εταίρους στη Νορβηγία και την αναβάθμιση των μελών στο Υδρόγειος Club Διακεκριμένων Συνεργατών, ενισχύοντας το δίκτυο και τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Διαβάστε το τεύχος και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις.