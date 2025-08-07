back to top
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής με σημαντικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής, που εστιάζει στις σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και στη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας μέσα στο νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον Όμιλο Reale.

Voice magazine cover, Ydrogeios AsfalistikiΈνα από τα βασικά θέματα του τεύχους είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, με έμφαση στον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το περιοδικό παρουσιάζει τις λύσεις που προσφέρει η Υδρόγειος Ασφαλιστική για την κάλυψη των νέων αναγκών των πελατών και τη διαχείριση των ρίσκων.

Συνέντευξη του Προέδρου της εταιρείας Αναστάσιου Κασκαρέλη αποκαλύπτει ότι η ένταξη στον Όμιλο Reale δεν αλλοιώνει το DNA της Υδρογείου, αλλά το ενισχύει, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Κασκαρέλης τονίζει την ανάγκη για τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα και υπογραμμίζει πως η εταιρεία επενδύει σε νέα προϊόντα και τεχνογνωσία, με στόχο την καλύτερη προστασία των ασφαλισμένων.

Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης σημαντικά νέα, όπως τη διοργάνωση του International Committee του Ομίλου Reale στην Αθήνα, τις συνεργασίες με εταίρους στη Νορβηγία και την αναβάθμιση των μελών στο Υδρόγειος Club Διακεκριμένων Συνεργατών, ενισχύοντας το δίκτυο και τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Διαβάστε το τεύχος και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδόπουλο

Newsroom 3 -
Τον διευθυντή του υποκαταστήματός της στο Ηράκλειο Κρήτης Γ. Παπαδόπουλο αποχαιρετά με ανακοίνωσή της η ασφαλιστική
Για πρώτη φορά στην Αθήνα το International Committee του Ομίλου Reale

Newsroom -
Τη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής (International Committee) του Ομίλου Reale φιλοξένησε για πρώτη φορά η Υδρόγειος Ασφαλιστική
Π. Κασκαρέλης: Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας και τα βήματα προς το μέλλον

Newsroom 2 -
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, εκείνο που τελικά μετρά περισσότερο είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να πορευτούμε. Οι αρχές μας.
Ασφάλιση Επιχείρησης: Από υποχρέωση σε όχημα στρατηγικής ανάπτυξης!

Newsroom 2 -
Το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής είναι αφιερωμένο στην επιχειρηματική ασφάλιση.
