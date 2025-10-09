Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου: Νέο μοντέλο φροντίδας υγείας με πρωτοβουλία της Bristol Myers Squibb

Η φροντίδα των ασθενών με καρκίνο δεν ολοκληρώνεται με τη λήξη της θεραπείας, αλλά συνεχίζεται με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bristol Myers Squibb Ελλάδας παρουσίασε την πρωτοβουλία για την πανελλαδική επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου.

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στο Αττικό Νοσοκομείο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Beyond Cancer», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ασθενών.

Η πρώτη πιλοτική Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη στο Αττικό Νοσοκομείο, με την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Χειρουργικής και προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νικόλαου Αρκαδόπουλου, της καθηγήτριας Παθολογίας – Ογκολογίας Αμάντας Ψυρρή και της Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλλιόπης Καλαϊτζή.

Η Bristol Myers Squibb χρηματοδότησε μέσω της Ernst & Young τη μελέτη προτυποποίησης της κλινικής, η οποία περιλάμβανε τον σχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας, την κοστολόγηση των απαιτούμενων πόρων και την ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη βάση για την πανελλαδική επέκταση του θεσμού.

