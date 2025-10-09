back to top
Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου: Νέο μοντέλο φροντίδας υγείας με πρωτοβουλία της Bristol Myers Squibb

Υγεία

Η φροντίδα των ασθενών με καρκίνο δεν ολοκληρώνεται με τη λήξη της θεραπείας, αλλά συνεχίζεται με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bristol Myers Squibb Ελλάδας παρουσίασε την πρωτοβουλία για την πανελλαδική επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου.

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στο Αττικό Νοσοκομείο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Beyond Cancer», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ασθενών.

Η πρώτη πιλοτική Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη στο Αττικό Νοσοκομείο, με την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Χειρουργικής και προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νικόλαου Αρκαδόπουλου, της καθηγήτριας Παθολογίας – Ογκολογίας Αμάντας Ψυρρή και της Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλλιόπης Καλαϊτζή.

Η Bristol Myers Squibb χρηματοδότησε μέσω της Ernst & Young τη μελέτη προτυποποίησης της κλινικής, η οποία περιλάμβανε τον σχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας, την κοστολόγηση των απαιτούμενων πόρων και την ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη βάση για την πανελλαδική επέκταση του θεσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

