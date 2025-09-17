back to top
26.2 C
Athens
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Karavias Art Insurance: Η προστασία πίσω από κάθε έργο της Art Athina 2025

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Η Karavias Art Insurance για μια ακόμα χρονιά βρίσκεται δίπλα στον κόσμο της τέχνης και υποστηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός ασφάλισης την Art Athina 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο 19-22 Σεπτεμβρίου.

Με το φετινό μήνυμα «Behind every artwork, there’s someone who protects it», η Karavias Art Insurance αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης, μέσω του ειδικά σχεδιασμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου.

- Advertisement -

Karavias Art Insurance - Art Athina 2025 promo

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συντήρηση και η προστασία για κάθε έργο τέχνης -ανεξαρτήτως είδους ή αξίας- διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης. Γι’ αυτό και η επαγγελματική καταγραφή που προσφέρει η Karavias, με την εξειδικευμένη ομάδα από πραγματογνώμονες, συντηρητές, ιστορικούς τέχνης και εργαστήρια, εγγυάται την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς και ταυτόχρονα την υλική και αισθητική αποκατάσταση του έργου.

- Advertisement -

Η Karavias Αrt Insurance, με την πολυετή εμπειρία της στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε μουσεία, αίθουσες τέχνης, οργανισμούς και καλλιτέχνες, λειτουργεί ως αρωγός στη διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού μας, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες ΙD, μοναδικότητας και ταυτότητας για κάθε έργο, παρέχοντας τεκμηρίωση και πιστοποίηση.

«Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το περίπτερό μας στην Art Athina 2025 και να γνωρίσετε από κοντά τις υπηρεσίες μας και τη νέα δημιουργική μας πρόταση» καταλήγει η ανακοίνωση της Karavias Art Insurance.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican αποτυπώνει μια χρονιά ορόσημο

Newsroom 3 -
Το 2024 η Interamerican ενσωμάτωσε στρατηγικά τα κριτήρια ESG, «διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο»
Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα των ασφαλειών στην έκθεση της ICAP CRIF για τους κορυφαίους κλάδους

Newsroom 3 -
Μπορεί να ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών και real estate, αλλά πώς κινήθηκαν τράπεζες και ασφαλιστικές;
Διαβάστε περισσότερα

EIOPA: Πρόοδος των αρχών ανταγωνισμού στην αξιολόγηση εξωτερικών αναθέσεων

Newsroom 3 -
Αν και η έκθεση επισημαίνει αρκετές βελτιώσεις, εντοπίζει επίσης τομείς που απαιτούν περαιτέρω προσοχή
Διαβάστε περισσότερα

Το 98% των ειδικών επιθυμεί βελτιώσεις στα συστήματα κυβερνοασφάλειας

Newsroom 3 -
Στην έρευνα της Kaspersky συμμετείχαν 850 επαγγελματίες πληροφορικής, αρμόδιοι για την κυβερνοασφάλεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Newsroom 3 -
Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Διαβάστε περισσότερα

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Newsroom 3 -
Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3 -
Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α’ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Εκδηλώσεις

Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Η εκδήλωση ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν κλειδί περαιτέρω ανάπτυξης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Εκδηλώσεις

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Θεσμικοί φορείς

Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση στο λειτούργημά τους
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.