Ήταν όλοι εκεί για το νέο concept του 5ου τραπεζικού πόλου

Mε τη -σπάνια- εμφάνιση του μεγαλομετόχου της Thrivest Γιάννη Καϋμενάκη, του επίσης μεγαλομετόχου Αλέξανδρου Εξάρχου αλλά και με την εντυπωσιακή προσέλευση του συνόλου του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και του Διοικητή της ΤτΕ, πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ τα εγκαίνια του πρώτου Τραπεζικού Καταστήματος Νέας Εμπειρίας της Credia Bank στην οδό Σκουφά 3 στο Κολωνάκι.

Eκεί παρουσιάστηκε ένα νέο, πρωτοποριακό concept με έμπνευση, καινοτομία και στο επίκεντρο, τον άνθρωπο.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Credia Bank βρίσκεται σε πλήρη μετασχηματισμό μετά τη συγχώνευση και την λειτουργική ενοποίηση Attica Bank και Παγκρήτιας αλλά και την επικείμενη εξαγορά της HSBC στη Μάλτα.

Το νέο concept καταστημάτων της Credia Bank αποτελεί μέρος της νέας εκκίνησης της Τράπεζας και εκφράζει στην πράξη το όραμά της.

Μια αναβαθμισμένη εμπειρία , προσβάσιμη σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας.

Ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών που φέρνουν τους ανθρώπους της Τράπεζας και τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής.

Η Τράπεζα εξελίσσεται σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

