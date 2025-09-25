back to top
28.7 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαμεσολάβηση

Ιδιαίτερα δυναμικές και ουσιαστικές ήταν οι παρεμβάσεις των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη των προέδρων των 37 Επιτροπών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου.

- Advertisement -

Οι Επιτροπές αυτές, με ενεργή και συντονισμένη συμμετοχή, ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο τους στον επιχειρηματικό χάρτη της Αθήνας και παρουσίασαν προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Πρόκειται για τις εξής:

  • Επιτροπή Μεσιτών Ασφαλίσεων
  • Επιτροπή Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  • Επιτροπή Πρακτόρων Ασφαλίσεων
  • Επιτροπή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι: Γεώργιος Καραβίας, Κωνσταντίνος Ρούσσης, Χριστίνα Φυτέα, Ιωάννης Ρούσσης, Αθανάσιος Λιάγκας, Βασίλειος Μουντάκης, Στέλλα Ζουλινάκη, Λάμπρος Αποστολιώτης (ΣΠΑΣ) και Ηλίας Τσολάκης (ΠΟΑΔ), αναδεικνύοντας την ενεργή παρουσία και τη σημασία του κλάδου στη λήψη αποφάσεων του Επιμελητηρίου.

- Advertisement -

Όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, η οποία αναμένεται να τύχει καθολικής αποδοχής από τα μέλη του ΕΕΑ. Ο Πρόεδρός του τόνισε τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της διαφάνειας, δηλώνοντας ότι από το Επιμελητήριο τα μέλη θα ακούνε πάντα την αλήθεια, χωρίς φόβο και με πάθος.

Η χθεσινή σύσκεψη επιβεβαίωσε τη δυναμική και τον καθοριστικό ρόλο των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στο θεσμικό πλαίσιο του ΕΕΑ, ενισχύοντας τη θέση του κλάδου στην επιχειρηματική κοινότητα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Newsroom 3 -
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δ. Μαύρος, MRB, θα παρουσιάσει την πρόσφατη σχετική έρευνα, ενώ ο Θ. Πελαγίδης, ΤτΕ, θα απαντήσει για θέματα οικονομίας
Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας

Newsroom 3 -
Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι η έξαρση της παραβατικότητας, που πιθανώς οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Newsroom 3 -
Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Wealth Report 2025: Σε τροχιά ανόδου τα περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως – Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Για να γίνεις πλουσιότερος, επισημαίνει η Allianz, είτε αποταμιεύεις πιο έξυπνα, όπως οι Αμερικανοί, είτε πιο πειθαρχημένα, όπως οι Γερμανοί - Τι κάνουν οι Έλληνες;
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Newsroom 3 -
Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Newsroom 3 -
Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, το ταμείο προσφέρει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διεθνείς Ειδήσεις

Allianz Global Wealth Report 2025: Σε τροχιά ανόδου τα περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως – Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Για να γίνεις πλουσιότερος, επισημαίνει η Allianz, είτε αποταμιεύεις πιο έξυπνα, όπως οι Αμερικανοί, είτε πιο πειθαρχημένα, όπως οι Γερμανοί - Τι κάνουν οι Έλληνες;
Διεθνείς Ειδήσεις

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Επαγγελματικά Ταμεία

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, το ταμείο προσφέρει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη
Πρόσωπα

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

«Οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που κληρονομούν μεγάλα χαρτοφυλάκια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.