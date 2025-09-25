Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Ιδιαίτερα δυναμικές και ουσιαστικές ήταν οι παρεμβάσεις των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη των προέδρων των 37 Επιτροπών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου.

Οι Επιτροπές αυτές, με ενεργή και συντονισμένη συμμετοχή, ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο τους στον επιχειρηματικό χάρτη της Αθήνας και παρουσίασαν προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Πρόκειται για τις εξής:

Επιτροπή Μεσιτών Ασφαλίσεων

Επιτροπή Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Επιτροπή Πρακτόρων Ασφαλίσεων

Επιτροπή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι: Γεώργιος Καραβίας, Κωνσταντίνος Ρούσσης, Χριστίνα Φυτέα, Ιωάννης Ρούσσης, Αθανάσιος Λιάγκας, Βασίλειος Μουντάκης, Στέλλα Ζουλινάκη, Λάμπρος Αποστολιώτης (ΣΠΑΣ) και Ηλίας Τσολάκης (ΠΟΑΔ), αναδεικνύοντας την ενεργή παρουσία και τη σημασία του κλάδου στη λήψη αποφάσεων του Επιμελητηρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, η οποία αναμένεται να τύχει καθολικής αποδοχής από τα μέλη του ΕΕΑ. Ο Πρόεδρός του τόνισε τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της διαφάνειας, δηλώνοντας ότι από το Επιμελητήριο τα μέλη θα ακούνε πάντα την αλήθεια, χωρίς φόβο και με πάθος.

Η χθεσινή σύσκεψη επιβεβαίωσε τη δυναμική και τον καθοριστικό ρόλο των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στο θεσμικό πλαίσιο του ΕΕΑ, ενισχύοντας τη θέση του κλάδου στην επιχειρηματική κοινότητα.